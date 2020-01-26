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2020-01-26T01:14+0300
https://ria.ru/20200126/1563879826.html
Адвокат рассказала о новой встрече с Винником во Франции
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РИА Новости

Адвокат рассказала о новой встрече с Винником во Франции

01:14 26.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Вывезенный из Греции во Францию россиянин Александр Винник перевезен в другую парижскую больницу, доступ адвокатов к нему серьезно осложнен, а сам мужчина находится в очень плохом состоянии, сообщила РИА Новости в субботу адвокат Винника Зои Константопулу.
Она рассказала, что прибыла в Париж потому, что "даже не знала, где находится клиент, он исчез - его забрали из больничной палаты в Афинах тайком".
"Ему запретили общаться с кем бы то ни было - он не мог предупредить меня, не мог поговорить со своей семьей. Его взяли и переправили во Францию без проведения необходимой процедуры экстрадиции. Это очень-очень серьезное нарушение не только прав человека, но и гарантий правового государства", - отметила юрист.
Когда адвокат приехала в Париж в минувшую пятницу, она встретилась с судьей, оспорив то, каким образом было осуществлено перемещение Винника между двумя столицами.
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"Он был обессилен после этого внезапного переезда, а ему пришлось сразу же давать показания. Он был шокирован, ему было нужно время, но времени не дали. Ему не дали дождаться своего адвоката - меня. Моя французская коллега предупредила, что я могу приехать в пятницу, но ждать не стали. Мы можем сказать, что это никоим образом не соответствует процедурам, в рамках которых соблюдаются права человека. Это похоже на авторитарный режим и самые темные периоды истории человечества", - подчеркнула собеседница агентства.
Попытавшись встретиться со своим подзащитным, Константопулу не смогла его найти в той больнице, куда его положили изначально - Hôtel Dieu.
"Его там больше не было. Он оказался в другой больнице, куда даже не дали войти, чтобы с ним связаться. А он, между прочим, находится во Франции впервые, не знает здешнего языка и даже не понимает, за что он здесь. Его лишили всей связи с адвокатом, он находится в огромном стрессе, а вдобавок к этому он больше 30 дней держит голодовку. Организм очень ослаблен, он не должен подвергаться такому стрессу от бесчеловечного отношения", - отметила адвокат.
В конце концов, в субботу ей удалось увидеть Винника, "он в очень плохом состоянии - как в психологическом, так и в физическом плане".
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"До сих пор он не получил никакого документа - ни о том, в чем его обвиняют, ни о том, что его вообще обвиняют. Большой вопрос вызывает соблюдение норм правового государства и прав человека", - заключила она.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияРоссияВ мире
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