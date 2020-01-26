Адвокат рассказала о новой встрече с Винником во Франции

ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Вывезенный из Вывезенный из Греции во Францию россиянин Александр Винник перевезен в другую парижскую больницу, доступ адвокатов к нему серьезно осложнен, а сам мужчина находится в очень плохом состоянии, сообщила РИА Новости в субботу адвокат Винника Зои Константопулу.

Она рассказала, что прибыла в Париж потому, что "даже не знала, где находится клиент, он исчез - его забрали из больничной палаты в Афинах тайком".

"Ему запретили общаться с кем бы то ни было - он не мог предупредить меня, не мог поговорить со своей семьей. Его взяли и переправили во Францию без проведения необходимой процедуры экстрадиции. Это очень-очень серьезное нарушение не только прав человека, но и гарантий правового государства", - отметила юрист.

Когда адвокат приехала в Париж в минувшую пятницу, она встретилась с судьей, оспорив то, каким образом было осуществлено перемещение Винника между двумя столицами.

"Он был обессилен после этого внезапного переезда, а ему пришлось сразу же давать показания. Он был шокирован, ему было нужно время, но времени не дали. Ему не дали дождаться своего адвоката - меня. Моя французская коллега предупредила, что я могу приехать в пятницу, но ждать не стали. Мы можем сказать, что это никоим образом не соответствует процедурам, в рамках которых соблюдаются права человека. Это похоже на авторитарный режим и самые темные периоды истории человечества", - подчеркнула собеседница агентства.

Попытавшись встретиться со своим подзащитным, Константопулу не смогла его найти в той больнице, куда его положили изначально - Hôtel Dieu.

"Его там больше не было. Он оказался в другой больнице, куда даже не дали войти, чтобы с ним связаться. А он, между прочим, находится во Франции впервые, не знает здешнего языка и даже не понимает, за что он здесь. Его лишили всей связи с адвокатом, он находится в огромном стрессе, а вдобавок к этому он больше 30 дней держит голодовку. Организм очень ослаблен, он не должен подвергаться такому стрессу от бесчеловечного отношения", - отметила адвокат.

В конце концов, в субботу ей удалось увидеть Винника, "он в очень плохом состоянии - как в психологическом, так и в физическом плане".

"До сих пор он не получил никакого документа - ни о том, в чем его обвиняют, ни о том, что его вообще обвиняют. Большой вопрос вызывает соблюдение норм правового государства и прав человека", - заключила она.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.