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От Брежнева до Ельцина. Драма российской Конституции
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РИА Новости

От Брежнева до Ельцина. Драма российской Конституции

08:00 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖители Москвы наблюдают за штурмом Дома Советов РФ
Жители Москвы наблюдают за штурмом Дома Советов РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил конституционную реформу. Один из ее пунктов — расширение полномочий парламента. Как известно, ныне действующий основной закон страны рождался в конфликтных условиях. В хаосе 1990-х переплелись политические амбиции, разные взгляды на устройство государства и слом экономического формата. О драматических эпизодах истории конституции — в материале РИА Новости.

Новый президент, старый парламент

После распада СССР новая Конституция появилась в России не сразу. До 1993 года действовал "брежневский" основной закон, принятый Верховным Советом РСФСР еще в 1978-м. По мере проведения политических и социальных реформ, запущенных горбачевской перестройкой, в Конституцию вносились изменения. Но идеология документа основывалась на социалистической законности — нормах государства, которое в 1991 году перестало существовать.
Годом ранее, пока был жив Советский Союз, 12 июня 1990-го, Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Вслед за этим создали комиссию по разработке Конституции во главе с председателем Верховного совета России Борисом Ельциным, его первым замом Русланом Хасбулатовым и депутатом Олегом Румянцевым. Первый проект основного закона опубликовали в конце осени того же года. Но ситуация в стране стремительно менялась и в Конституцию приходилось вносить все новые и новые изменения.
Согласно действовавшему основному закону, Верховный Совет был высшим представительным органом власти. Фактически государство имело черты парламентской республики.
Но в 1991-м Ельцина избрали президентом РСФСР и он оставил пост спикера. Между амбициозным главой республики и имевшим широкие полномочия парламентом назревал конфликт. Система сдержек и противовесов, присущая партийно-советскому устройству, рухнула, а новую еще предстояло построить. Неразбериха между ветвями власти сохранялась до октября 1993 года.
© РИА Новости / Борис КауфманМихаил Горбачев поздравляет Бориса Ельцина во время его инаугурации на пост президента РСФСР, 10 июля 1991 года
Михаил Горбачев поздравляет Бориса Ельцина во время его инаугурации на пост Президента РСФСР, 10 июля 1991 года
© РИА Новости / Борис Кауфман
Михаил Горбачев поздравляет Бориса Ельцина во время его инаугурации на пост президента РСФСР, 10 июля 1991 года

Гайдаровские реформы

Кризис в отношениях президента и Верховного Совета развивался на фоне непростой социально-экономической ситуации в стране. Автором экономических реформ в подотчетном Ельцину кабинете министров стал Егор Гайдар. Получив карт-бланш от президента, он провел в стране либерализацию цен, запустил приватизацию, дал старт свободной торговле. Но добиться положительного эффекта от реформ ему не удалось.
В стране усиливался продовольственный кризис, возникли проблемы с выплатами зарплат и социальных пособий. Верховный Совет жестко критиковал действия правительства, и через год Гайдара отправили в отставку.
Ельцин пытался отменить действия Конституции, позволявшей законодателям самостоятельно отстранять от власти членов правительства. В марте 1993 года он ввел в стране "особый порядок управления", который ограничивал полномочия депутатов. Но Конституционный суд посчитал эти действия незаконными.
Вслед за Гайдаром Верховный Совет пытался отправить в отставку и Ельцина. Однако импичмент провалился. Тогда вопрос о доверии президенту вынесли на референдум, который состоялся 25 апреля. Больше половины граждан проголосовали за продолжение реформ и поддержали главу государства. Парламентарии вынуждены были смириться и возобновить дискуссии с президентом по проекту новой Конституции.
© РИА Новости / Владимир ВяткинМитинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительства Егора Гайдара. 9 февраля 1992 года
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительством Егора Гайдар. 9 февраля 1992 года
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Митинг, посвященный проводимым в стране экономическим реформам правительства Егора Гайдара. 9 февраля 1992 года

В шаге от гражданской войны

Осенью 1993 года конфликт президента и парламента перешел в решающую фазу. Катализатором стал подписанный Ельциным в сентябре указ № 1400 "О поэтапной конституционной реформе". Документ предписывал роспуск Верховного Совета и новые парламентские выборы в декабре того же года.
Бывший некогда с Ельциным по одну сторону баррикад Хасбулатов заявил, что по Конституции президент не имел права принимать такие решения. Указ Ельцина многие депутаты расценили как попытку переворота и приняли встречное решение — отправить своего оппонента в отставку. Двадцать четвертого сентября на должность главы государства Верховным Советом был назначен вице-президент Александр Руцкой.
На следующий день депутаты собрались в здании Верховного Совета на внеочередной съезд. По итогам заседания они решили не покидать Белый дом. Здание уже было оцеплено силами правопорядка, подчинявшимися президенту.
Депутаты отказывались выполнить требование силовиков и сдать оружие. Попытки начать мирные переговоры провалились. Чтобы заставить парламентариев покинуть Белый дом, в помещениях отключили связь, электричество, воду.
"Противостояние на пределе нервов вокруг Белого дома в любой миг может взорваться кровавой бурей. Я слезно умоляю стороны конфликта: не допустите кровопролития! Не пытайтесь решить политические проблемы силой! Не предавайтесь безумию, не переставайте уважать человеческое достоинство друг друга", — обратился тогда к противостоящим сторонам патриарх Алексий II.
© РИА Новости / Владимир ВяткинБлокирование Дома Советов внутренними войсками МВД России во время конституционного кризиса 1993 года.
Блокирование Дома Советов РФ внутренними войсками МВД РФ во время Конституционного кризиса 1993 года.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Блокирование Дома Советов внутренними войсками МВД России во время конституционного кризиса 1993 года.
Но конфликт из коридоров власти уже перекинулся на улицы Москвы. Сторонники Верховного Совета захватили здание мэрии. Потом предприняли попытку штурмом взять телецентр "Останкино". В результате столкновений милиция открывала огонь, среди жертв оказались и случайные прохожие. Ельцин ввел в стране чрезвычайное положение.
"Мы не ориентировались на то, что будет какая-то заварушка. Рассчитывали, что удастся убедить депутатов. Им всем продлили зарплату до 1995 года, назначили досрочные пенсии, сохранили квартиры, трудоустроили. Но они это восприняли как оскорбление — и многие остались в здании парламента. А когда их окружили колючей проволокой, то никакие разговоры были уже невозможны", — поделился с РИА Новости воспоминаниями Сергей Филатов, занимавший в 1993 год должность главы администрации президента.
Апогеем противостояния стали события 3-4 октября. В столицу ввели бронетехнику. Начался обстрел Белого дома, а затем силовики взяли здание Верховного Совета штурмом. Руцкой, Хасбулатов и ряд их сподвижников были арестованы. В тех трагических событиях погибли и были ранены несколько сот человек.
"Во время штурма Белого дома я находился рядом с Ельциным. Перед ним стояла сложная задача — принять решение о штурме и объяснить военным, что это крайняя мера, необходимая в сложившейся ситуации. Никто не бежал, потирая руки, направлять пушки в сторону Белого дома. Если бы это решение не было принято, жертв было бы больше", — высказал РИА Новости свою оценку тех событий соратник президента Геннадий Бурбулис.
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкАлександр Руцкой выступает с балкона Дома Советов министров. Москва. 3 октября 1993
Александр Руцкой выступает с балкона Дома Советов Министров РФ. Москва. 3 октября 1993
© РИА Новости / Александр Поляков
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Александр Руцкой выступает с балкона Дома Советов министров. Москва. 3 октября 1993

Конституция и новый парламент

После разгона Верховного Совета 12 декабря состоялись выборы в Госдуму и одновременно прошел референдум по проекту новой Конституции. Большинство граждан поддержали предложенный президентом основной закон.
Конституционный кризис привел к значительному укреплению президентской власти в России. Большинство участников событий октября 1993-го, против которых возбудили уголовные дела, вскоре были амнистированы. Однако они так и не признали себя виновными.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонституционный кризис в России. Танки у Дома Советов. 1993 год
Конституционный кризис в РФ. Танки у Дома Советов. 1993 год
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Конституционный кризис в России. Танки у Дома Советов. 1993 год
"Хасбулатова привезли к нам в Следственное управление ФСК (Федеральная служба контрразведки. — Прим. ред.) первым. Он прошел мимо совсем никакой. Держал в руках вещи, дежурно поздоровался, но не потому, что узнал нас, а потому, что так принято. Руцкой тоже шел никакой. В том, что в результате пролилось столько крови, виноваты обе стороны. И если бы не амнистия, привлекать к ответственности нужно было и тех и других", — высказал свое мнение в комментарии РИА Новости бывший следователь Генпрокуратуры Леонид Прошкин, который вел дело по тем событиям.
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МоскваСергей ФилатовКонституция РФРСФСРГосдума РФВерховный Совет РФФедеральное собрание РФАлександр РуцкойМихаил ГорбачевВладимир ПутинБорис ЕльцинРоссияРуслан ХасбулатовПолитика
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