Привет из 90-х: какой была премия "Грэмми" тридцать лет назад

В 1990-м немецкая поп-группа Milli Vanilli стала лауреатом премии как "Лучший новый артист". Казалось бы, вполне заслуженно. Десять лет она возглавляла чарты и миллионами продавала копии своих пластинок.
Но позже выяснилось, что участники все это время пели под фонограмму, да еще и записанную чужими голосами. Спустя несколько месяцев Milli Vanilli лишили премии "Грэмми". Это, конечно, главный скандал того года.
В 1990-м немецкая поп-группа Milli Vanilli стала лауреатом премии как "Лучший новый артист". Казалось бы, вполне заслуженно. Десять лет она возглавляла чарты и миллионами продавала копии своих пластинок.
Но позже выяснилось, что участники все это время пели под фонограмму, да еще и записанную чужими голосами. Спустя несколько месяцев Milli Vanilli лишили премии "Грэмми". Это, конечно, главный скандал того года.
А певица Бонни Рэйтт честно забрала сразу четыре награды, в том числе она стала лауреатом в номинации "Альбом года" за пластинку "Nick of Time".
А певица Бонни Рэйтт честно забрала сразу четыре награды, в том числе она стала лауреатом в номинации "Альбом года" за пластинку "Nick of Time".
Певица и актриса Бетт Мидлер тоже одна из триумфаторов той церемонии.
За композицию "Wind Beneath My Wings" ("Ветер под моими крыльями") она получила два главных золотых граммофона: за "Лучшую песню" и "Запись года".
Певица и актриса Бетт Мидлер тоже одна из триумфаторов той церемонии.
За композицию "Wind Beneath My Wings" ("Ветер под моими крыльями") она получила два главных золотых граммофона: за "Лучшую песню" и "Запись года".
Похоже, британская певица Карон Уилер до последнего не верила, что возьмет "Грэмми" за "Лучшее вокальное R&B-исполнение дуэтом или группой".
Похоже, британская певица Карон Уилер до последнего не верила, что возьмет "Грэмми" за "Лучшее вокальное R&B-исполнение дуэтом или группой".
Вряд ли кто-нибудь сейчас помнит и слушает песни молодежного бой-бенда New Kids on the Block. А 30 лет назад по популярности они обгоняли Майкла Джексона и Мадонну благодаря хиту "Step by Step" и альбому "Hangin' Tough".
Музыканты вручали награду рэп-исполнителю Young MC за трек "Bust a Move". Рэп-номинацию ввели в предыдущем году, а в 1990-м первый раз транслировали по телевидению награждение исполнителя в этой категории.
Вряд ли кто-нибудь сейчас помнит и слушает песни молодежного бой-бенда New Kids on the Block. А 30 лет назад по популярности они обгоняли Майкла Джексона и Мадонну благодаря хиту "Step by Step" и альбому "Hangin' Tough".
Музыканты вручали награду рэп-исполнителю Young MC за трек "Bust a Move". Рэп-номинацию ввели в предыдущем году, а в 1990-м первый раз транслировали по телевидению награждение исполнителя в этой категории.
Один из самых титулованных музыкантов, Стиви Уандер, на 32-й церемонии не взял ни одной награды. Зато исполнил песню The Beatles "We Can Work It Out". Он и Рэй Чарльз, который пел их же "Eleanor Rigby", чествовали Пола Маккартни, ему вручали премию "За жизненные достижения". Представляла эту номинацию Мерил Стрип. Она вспоминала, как 1965 году была на концерте The Beatles, правда, в 116-м ряду, и видела только крохотные фигурки, бегавшие по полю.
Один из самых титулованных музыкантов, Стиви Уандер, на 32-й церемонии не взял ни одной награды. Зато исполнил песню The Beatles "We Can Work It Out". Он и Рэй Чарльз, который пел их же "Eleanor Rigby", чествовали Пола Маккартни, ему вручали премию "За жизненные достижения". Представляла эту номинацию Мерил Стрип. Она вспоминала, как 1965 году была на концерте The Beatles, правда, в 116-м ряду, и видела только крохотные фигурки, бегавшие по полю.
По свидетельству очевидцев, такой овации стоя, как устроили Полу, больше на церемонии не было никогда.
Хотя в тот вечер "за музыкальные достижения всей жизни" присудили премии еще трем величайшим музыкантам.
Ушедшему в 1989 году пианисту Владимиру Горовицу (всего с 1963 года его награждали 26 раз — три премии посмертно), Нэту Кингу Коулу и Майлзу Девису. Легендарный трубач был еще тогда жив, его не стало на следующий год, и он играл перед гостями церемонии.
По свидетельству очевидцев, такой овации стоя, как устроили Полу, больше на церемонии не было никогда.
Хотя в тот вечер "за музыкальные достижения всей жизни" присудили премии еще трем величайшим музыкантам.
Ушедшему в 1989 году пианисту Владимиру Горовицу (всего с 1963 года его награждали 26 раз — три премии посмертно), Нэту Кингу Коулу и Майлзу Девису. Легендарный трубач был еще тогда жив, его не стало на следующий год, и он играл перед гостями церемонии.
Еще одна легенда джаза, певица Элла Фицджеральд, исполняла в тот вечер вместе с Натали Коул в память о ее отце импровизацию на тему "Straighten Up and Fly Right".
А в зале и на сцене были победители в других номинациях: Майкл Джексон (лучший короткий клип), Джанет Джексон (лучшее музыкальное видео), группа Metallicа (альбом "One"), Питер Гэбриел (лучший ньюэйдж-альбом "Музыка к фильму "Последнее искушение Христа").
Такой была 32-я церемония вручения премии за музыкальные достижения "Грэмми", а какой будет 62-я, можно будет увидеть уже через несколько часов в прямой трансляции с комментариями Яны Чуриковой на Первом канале.
Еще одна легенда джаза, певица Элла Фицджеральд, исполняла в тот вечер вместе с Натали Коул в память о ее отце импровизацию на тему "Straighten Up and Fly Right".
А в зале и на сцене были победители в других номинациях: Майкл Джексон (лучший короткий клип), Джанет Джексон (лучшее музыкальное видео), группа Metallicа (альбом "One"), Питер Гэбриел (лучший ньюэйдж-альбом "Музыка к фильму "Последнее искушение Христа").
Такой была 32-я церемония вручения премии за музыкальные достижения "Грэмми", а какой будет 62-я, можно будет увидеть уже через несколько часов в прямой трансляции с комментариями Яны Чуриковой на Первом канале.