Привет из 90-х: какой была премия "Грэмми" тридцать лет назад

Один из самых титулованных музыкантов, Стиви Уандер, на 32-й церемонии не взял ни одной награды. Зато исполнил песню The Beatles "We Can Work It Out". Он и Рэй Чарльз, который пел их же "Eleanor Rigby", чествовали Пола Маккартни, ему вручали премию "За жизненные достижения". Представляла эту номинацию Мерил Стрип. Она вспоминала, как 1965 году была на концерте The Beatles, правда, в 116-м ряду, и видела только крохотные фигурки, бегавшие по полю.