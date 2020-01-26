Привет из 90-х: какой была премия "Грэмми" тридцать лет назад

В 1990-м немецкая поп-группа Milli Vanilli стала лауреатом премии как "Лучший новый артист". Казалось бы, вполне заслуженно. Десять лет она возглавляла чарты и миллионами продавала копии своих пластинок.

Но позже выяснилось, что участники все это время пели под фонограмму, да еще и записанную чужими голосами. Спустя несколько месяцев Milli Vanilli лишили премии "Грэмми". Это, конечно, главный скандал того года.