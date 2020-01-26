Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-26T18:02+0300
https://ria.ru/20200126/1563686840.html
Привет из 90-х: какой была премия "Грэмми" тридцать лет назад
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/27/1563682711_0:8:1568:889_1036x0_80_0_0_649477e0c928b7b06aebce035e22554f.jpg
РИА Новости

Привет из 90-х: какой была премия "Грэмми" тридцать лет назад

17:47 26.01.2020 (обновлено: 18:02 26.01.2020)
386
В феврале 1990 года премию "Грэмми" вручали 32-й раз. Церемония стала одной из самых запоминающихся. Участники, номинанты, лауреаты и гости, которые были на сцене и в зале 30 лет назад, — в фотоленте РИА Новости.
CC BY 2.0 / Alan Light /

В 1990-м немецкая поп-группа Milli Vanilli стала лауреатом премии как "Лучший новый артист". Казалось бы, вполне заслуженно. Десять лет она возглавляла чарты и миллионами продавала копии своих пластинок.

Но позже выяснилось, что участники все это время пели под фонограмму, да еще и записанную чужими голосами. Спустя несколько месяцев Milli Vanilli лишили премии "Грэмми". Это, конечно, главный скандал того года.

На 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
1 из 8

В 1990-м немецкая поп-группа Milli Vanilli стала лауреатом премии как "Лучший новый артист". Казалось бы, вполне заслуженно. Десять лет она возглавляла чарты и миллионами продавала копии своих пластинок.

Но позже выяснилось, что участники все это время пели под фонограмму, да еще и записанную чужими голосами. Спустя несколько месяцев Milli Vanilli лишили премии "Грэмми". Это, конечно, главный скандал того года.

CC BY 2.0 / Alan Light /
CC BY 2.0 / Alan Light /

А певица Бонни Рэйтт честно забрала сразу четыре награды, в том числе она стала лауреатом в номинации "Альбом года" за пластинку "Nick of Time".

Певица Бонни Рэйтт на 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
2 из 8

А певица Бонни Рэйтт честно забрала сразу четыре награды, в том числе она стала лауреатом в номинации "Альбом года" за пластинку "Nick of Time".

CC BY 2.0 / Alan Light /
© AP Photo / Doug Pizac

Певица и актриса Бетт Мидлер тоже одна из триумфаторов той церемонии.

За композицию "Wind Beneath My Wings" ("Ветер под моими крыльями") она получила два главных золотых граммофона: за "Лучшую песню" и "Запись года".

Бетт Мидлер с премией Грэмми за альбом Ветер под моими крыльями. 22 февраля 1990 года
3 из 8

Певица и актриса Бетт Мидлер тоже одна из триумфаторов той церемонии.

За композицию "Wind Beneath My Wings" ("Ветер под моими крыльями") она получила два главных золотых граммофона: за "Лучшую песню" и "Запись года".

© AP Photo / Doug Pizac
CC BY 2.0 / Alan Light /

Похоже, британская певица Карон Уилер до последнего не верила, что возьмет "Грэмми" за "Лучшее вокальное R&B-исполнение дуэтом или группой".

Карон Уилер на 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
4 из 8

Похоже, британская певица Карон Уилер до последнего не верила, что возьмет "Грэмми" за "Лучшее вокальное R&B-исполнение дуэтом или группой".

CC BY 2.0 / Alan Light /
CC BY 2.0 / Alan Light /

Вряд ли кто-нибудь сейчас помнит и слушает песни молодежного бой-бенда New Kids on the Block. А 30 лет назад по популярности они обгоняли Майкла Джексона и Мадонну благодаря хиту "Step by Step" и альбому "Hangin' Tough".

Музыканты вручали награду рэп-исполнителю Young MC за трек "Bust a Move". Рэп-номинацию ввели в предыдущем году, а в 1990-м первый раз транслировали по телевидению награждение исполнителя в этой категории.

Группа New Kids On the Block на 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
5 из 8

Вряд ли кто-нибудь сейчас помнит и слушает песни молодежного бой-бенда New Kids on the Block. А 30 лет назад по популярности они обгоняли Майкла Джексона и Мадонну благодаря хиту "Step by Step" и альбому "Hangin' Tough".

Музыканты вручали награду рэп-исполнителю Young MC за трек "Bust a Move". Рэп-номинацию ввели в предыдущем году, а в 1990-м первый раз транслировали по телевидению награждение исполнителя в этой категории.

CC BY 2.0 / Alan Light /
CC BY 2.0 / Alan Light /

Один из самых титулованных музыкантов, Стиви Уандер, на 32-й церемонии не взял ни одной награды. Зато исполнил песню The Beatles "We Can Work It Out". Он и Рэй Чарльз, который пел их же "Eleanor Rigby", чествовали Пола Маккартни, ему вручали премию "За жизненные достижения". Представляла эту номинацию Мерил Стрип. Она вспоминала, как 1965 году была на концерте The Beatles, правда, в 116-м ряду, и видела только крохотные фигурки, бегавшие по полю.

Стиви Уандер на 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
6 из 8

Один из самых титулованных музыкантов, Стиви Уандер, на 32-й церемонии не взял ни одной награды. Зато исполнил песню The Beatles "We Can Work It Out". Он и Рэй Чарльз, который пел их же "Eleanor Rigby", чествовали Пола Маккартни, ему вручали премию "За жизненные достижения". Представляла эту номинацию Мерил Стрип. Она вспоминала, как 1965 году была на концерте The Beatles, правда, в 116-м ряду, и видела только крохотные фигурки, бегавшие по полю.

CC BY 2.0 / Alan Light /
© AP Photo / Douglas Pizac

По свидетельству очевидцев, такой овации стоя, как устроили Полу, больше на церемонии не было никогда.

Хотя в тот вечер "за музыкальные достижения всей жизни" присудили премии еще трем величайшим музыкантам.

Ушедшему в 1989 году пианисту Владимиру Горовицу (всего с 1963 года его награждали 26 раз — три премии посмертно), Нэту Кингу Коулу и Майлзу Девису. Легендарный трубач был еще тогда жив, его не стало на следующий год, и он играл перед гостями церемонии.

Пол Маккартни на 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
7 из 8

По свидетельству очевидцев, такой овации стоя, как устроили Полу, больше на церемонии не было никогда.

Хотя в тот вечер "за музыкальные достижения всей жизни" присудили премии еще трем величайшим музыкантам.

Ушедшему в 1989 году пианисту Владимиру Горовицу (всего с 1963 года его награждали 26 раз — три премии посмертно), Нэту Кингу Коулу и Майлзу Девису. Легендарный трубач был еще тогда жив, его не стало на следующий год, и он играл перед гостями церемонии.

© AP Photo / Douglas Pizac
CC BY 2.0 / Alan Light /

Еще одна легенда джаза, певица Элла Фицджеральд, исполняла в тот вечер вместе с Натали Коул в память о ее отце импровизацию на тему "Straighten Up and Fly Right".

А в зале и на сцене были победители в других номинациях: Майкл Джексон (лучший короткий клип), Джанет Джексон (лучшее музыкальное видео), группа Metallicа (альбом "One"), Питер Гэбриел (лучший ньюэйдж-альбом "Музыка к фильму "Последнее искушение Христа").

Такой была 32-я церемония вручения премии за музыкальные достижения "Грэмми", а какой будет 62-я, можно будет увидеть уже через несколько часов в прямой трансляции с комментариями Яны Чуриковой на Первом канале.

Элла Фицджеральд на 32-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, Калифорния, 22 февраля 1990
8 из 8

Еще одна легенда джаза, певица Элла Фицджеральд, исполняла в тот вечер вместе с Натали Коул в память о ее отце импровизацию на тему "Straighten Up and Fly Right".

А в зале и на сцене были победители в других номинациях: Майкл Джексон (лучший короткий клип), Джанет Джексон (лучшее музыкальное видео), группа Metallicа (альбом "One"), Питер Гэбриел (лучший ньюэйдж-альбом "Музыка к фильму "Последнее искушение Христа").

Такой была 32-я церемония вручения премии за музыкальные достижения "Грэмми", а какой будет 62-я, можно будет увидеть уже через несколько часов в прямой трансляции с комментариями Яны Чуриковой на Первом канале.

CC BY 2.0 / Alan Light /
200000
КультураЭлла ФицджеральдБетт МидлерМузыкаНовости культурыСтиви Уандер (Джадкинс)Пол МаккартниПатрик СуэйзиГрэмми
Рекомендуем
Шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США
Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
"Грэмми": награды в эпицентре скандала
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Хирург в операционной
Привычка грызть ногти обернулась для шотландца опасной инфекцией
Приготовление кофе
Ученые нашли рецепт идеального кофе
Ольга Токарчук
СМИ: в Польше ограбили дом нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США дадут четыре года на подготовку к реализации "сделки века"
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Евгений Сатановский
Политолог оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Лидер группы Ленинград, художник Сергей Шнуров
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии
Протоиерей Всеволод Чаплин. 2015 год
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Бывшие узники концентрационного лагеря Освенцим Игорь Малицкий и Дэвид Левин на встрече с журналистами.
Бывшие узники "Аушвиц-Биркенау" рассказали о своих воспоминаниях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
22:16Франция эвакуирует своих граждан из Уханя
Лента новостейМолния