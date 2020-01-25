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Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем
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РИА Новости

Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

21:11 25.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба "Зачетка", проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГУ
Участники флешмоба Зачетка, проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГУ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Экс-глава правительства, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил российских студентов с Татьяниным днем.
"Поздравляю студентов моего родного СПбГУ и всех студентов нашей страны с праздником", - написал он в соцсети "ВКонтакте".
Участники флешмоба Зачетка, проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГУ
Вчера, 19:26
Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
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Дмитрий МедведевСанкт-Петербургский государственный университетРоссияОбщество
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