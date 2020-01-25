В РПЦ предложили Минкультуры улучшать демографию через сериалы и кино

"Если мы хотим повысить наши демографические показатели, материальных пособий будет недостаточно. Нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, чтобы парадигма здоровой семейной жизни укоренялась в том числе в СМИ: через фильмы и сериалы", - сказал митрополит Иларион.

Представитель Церкви привел в пример сериалы, которые показывают вечером по основным российским телеканалам. По его словам, сюжет таких сериалов зачастую построен на теме супружеской неверности. "Где в этих сериалах тема многодетной, вообще здоровой семьи, супружеской верности? Ее там нет", - отметил представитель Русской церкви.

По его словам, вопросы демографии, о которых говорил в своем послании к Федеральному собранию президент, в правительстве должны решать все министерства социальной сферы, в том числе Министерство культуры.

"Кино – важнейшее средство воздействия на сердца и умы. И хорошо, что новый министр культуры имеет прямое отношение к этой отрасли", - сказал митрополит Иларион. Он выразил надежду, что при новом министре культуры будет взят курс на оздоровление семейных отношений через кино и телевидение.