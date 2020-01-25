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Религия и мировоззрение
2020-01-25T19:07+0300
https://ria.ru/20200125/1563871890.html
В РПЦ предложили Минкультуры улучшать демографию через сериалы и кино
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РИА Новости

В РПЦ предложили Минкультуры улучшать демографию через сериалы и кино

18:25 25.01.2020 (обновлено: 19:07 25.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Для улучшения демографических показателей необходимо пропагандировать в кино и сериалах многодетность и здоровые семейные отношения, а Минкультуры – работать над решением этой задачи, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Если мы хотим повысить наши демографические показатели, материальных пособий будет недостаточно. Нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, чтобы парадигма здоровой семейной жизни укоренялась в том числе в СМИ: через фильмы и сериалы", - сказал митрополит Иларион.
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Представитель Церкви привел в пример сериалы, которые показывают вечером по основным российским телеканалам. По его словам, сюжет таких сериалов зачастую построен на теме супружеской неверности. "Где в этих сериалах тема многодетной, вообще здоровой семьи, супружеской верности? Ее там нет", - отметил представитель Русской церкви.
По его словам, вопросы демографии, о которых говорил в своем послании к Федеральному собранию президент, в правительстве должны решать все министерства социальной сферы, в том числе Министерство культуры.
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"Кино – важнейшее средство воздействия на сердца и умы. И хорошо, что новый министр культуры имеет прямое отношение к этой отрасли", - сказал митрополит Иларион. Он выразил надежду, что при новом министре культуры будет взят курс на оздоровление семейных отношений через кино и телевидение.
Ольга Любимова была назначена на должность министра культуры РФ в январе 2020 года. Она окончила факультет театроведения ГИТИСа в 2007 году. Работала на телевидении корреспондентом Третьего канала и программы "Ортодокс" на ТВЦ. Также была ведущей программ "Москва-2009" и "Город и люди" на телеканале "Столица". Руководила рядом программ на Третьем канале, была руководителем итоговой информационно-аналитической программы "Контекст" на телеканале "Культура". В 2015 году стала советником департамента кинематографии Минкультуры, а в январе 2018 года назначена и.о. директора этого департамента.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМинистерство культуры РФРоссиярелигияОбщество
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