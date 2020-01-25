Селфи для безопасности: полицейские провели наглядную акцию

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Терском районе Кабардино-Балкарии сотрудники МВД России провели необычную акцию для пешеходов. Автоинспекторы напомнили взрослым и детям о необходимости использовать световозвращатели при движении вдоль оживленных трасс. Пешеходам, которые вышли на вечерние прогулки, предложили "засветиться" на специальных инсталляциях возле автодорог. С помощью селфи с включенной вспышкой полицейские наглядно продемонстрировали прохожим принципы работы светоотражающих значков, которые рекомендуется носить на одежде или сумках.
В темное время суток такие приспособления благодаря эффекту световозврата позволяют водителю увидеть идущего по дороге пешехода на удалении 150-200 метров. При движении автомобиля с дальним светом фар это расстояние увеличивается до 350 метров.
Сотрудники МВД также вручили участникам акции экземпляры полезных приспособлений и пожелали безопасного пути.