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2020-01-25T17:05+0300
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Селфи для безопасности: полицейские провели наглядную акцию
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РИА Новости

Селфи для безопасности: полицейские провели наглядную акцию

12:31 25.01.2020 (обновлено: 17:05 25.01.2020)
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© Фото : Пресс-служба МВД РФВечерние селфи позволяют пешеходам Кабардино-Балкарии изучать эффективность световозвращателей
Вечерние селфи позволяют пешеходам Кабардино-Балкарии изучать эффективность световозвращателей
© Фото : Пресс-служба МВД РФ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Терском районе Кабардино-Балкарии сотрудники МВД России провели необычную акцию для пешеходов. Автоинспекторы напомнили взрослым и детям о необходимости использовать световозвращатели при движении вдоль оживленных трасс. Пешеходам, которые вышли на вечерние прогулки, предложили "засветиться" на специальных инсталляциях возле автодорог. С помощью селфи с включенной вспышкой полицейские наглядно продемонстрировали прохожим принципы работы светоотражающих значков, которые рекомендуется носить на одежде или сумках.
В темное время суток такие приспособления благодаря эффекту световозврата позволяют водителю увидеть идущего по дороге пешехода на удалении 150-200 метров. При движении автомобиля с дальним светом фар это расстояние увеличивается до 350 метров.
Сотрудники МВД также вручили участникам акции экземпляры полезных приспособлений и пожелали безопасного пути.
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