Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T09:47+0300
https://ria.ru/20200125/1563858583.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели
https://cdn24.img.ria.ru/images/156373/25/1563732574_0:207:3161:1985_1036x0_80_0_0_4f6ec299449b5487d19b2d6fe623d6f4.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

09:47 25.01.2020
1301
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Околонулевая температура, небольшие осадки в виде мокрого снега и гололёд ожидают москвичей на следующей неделе до четверга включительно, сообщил РИА Новости в субботу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С воскресенья до четверга включительно практически и ночью, и днём околонулевая температура. И каждый день будут идти небольшие осадки в виде слабого мокрого снега",- сказал Тишковец.
Он отметил, что в связи с тем, что температура будет около нуля, на дорогах будет гололед.
Гололедица
Вчера, 09:21
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
200200
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Снег в Москве
Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
Погода в Москве
Снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели
Снег в Москве
В Москве в субботу ожидаются снег с дождем и порывистый ветер
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Зима
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Гололедица
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Прохожие во время снегопада в Москве
Синоптики предупредили об осадках в Москве в ночь на пятницу
Смертельное ДТП в Москве
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
Снег в Москве
Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве
Помощник президента России Владислав Сурков
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Госсекретарь США Майк Помпео
Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании россиян
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния