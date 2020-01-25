Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале следующей недели

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Околонулевая температура, небольшие осадки в виде мокрого снега и гололёд ожидают москвичей на следующей неделе до четверга включительно, сообщил РИА Новости в субботу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С воскресенья до четверга включительно практически и ночью, и днём околонулевая температура. И каждый день будут идти небольшие осадки в виде слабого мокрого снега",- сказал Тишковец.