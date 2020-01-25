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Под Астраханью на автобазе произошел крупный пожар на 1500 "квадратов"
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РИА Новости

Под Астраханью на автобазе произошел крупный пожар на 1500 "квадратов"

08:32 25.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пожар площадью 1500 квадратных метров произошел на автобазе в Астраханской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 5.03 поступило сообщение о загорании ангара на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области. В 05.49 вызов 2. В 06.26 вызов 3. Загорание ангара, кровли магазина, грузового автомобиля и пластиковой тары на общей площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. В 07.04 объявлена локализация. На пожаре работают 34 человека личного состава и 10 единиц техники.
Сотрудник МЧС РФ
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