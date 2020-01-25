Роспотребнадзор поручил территориальным органам помогать туристам

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор в связи со вспышкой в Китае нового типа коронавируса дал поручение своим территориальным органам консультировать туристов и помогать им в случае нарушения их прав, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей", - говорится в сообщении.

В связи с угрозой безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих в Китай или находящихся там, в ведомстве также напомнили об их правах. В том числе о том, что сообщение Ростуризма о возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия, является основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной суммы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.