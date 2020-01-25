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Роспотребнадзор поручил территориальным органам помогать туристам
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РИА Новости

Роспотребнадзор поручил территориальным органам помогать туристам

07:23 25.01.2020 (обновлено: 09:02 25.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор в связи со вспышкой в Китае нового типа коронавируса дал поручение своим территориальным органам консультировать туристов и помогать им в случае нарушения их прав, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей", - говорится в сообщении.
В связи с угрозой безопасности жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих в Китай или находящихся там, в ведомстве также напомнили об их правах. В том числе о том, что сообщение Ростуризма о возникновении в стране временного пребывания угрозы безопасности жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия, является основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной суммы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - в Сингапуре, один - в Непале, три - во Франции, один - в Австралии.
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