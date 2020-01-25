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Культура
2020-01-25T01:12+0300
https://ria.ru/20200125/1563825558.html
Шоураннер "Ведьмака" рассказал, что ждет зрителей во втором сезоне
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РИА Новости

Шоураннер "Ведьмака" рассказал, что ждет зрителей во втором сезоне

01:12 25.01.2020
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© NetFlix (2019) Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Шоураннер "Ведьмака" заявил, что второй сезон будет сильно отличаться от первого, который подвергся критике фанатов за нелинейное течение времени, сообщает Independent.
Многих зрителей смутило то, что сценаристы позволили себе ввести в проект персонажей Ани Чалотра (Йеннифер из Венгерберга) и Фрейи Аллан (Цири) раньше, чем в саге польского писателя Анджея Сапковского, которая легла в основу сериала.
"Нарративную структуру использовали для того, чтобы иметь возможность рассказать про Геральта и при этом задействовать Цири и Йеннифер. Но их истории разворачиваются не одновременно, поэтому нам пришлось поиграть со временем", - пояснила Лорен Шмидт Хисcрич в начале января на Reddit AMA (Ask Me Anything).
Создательница сериала отметила также, что следующий сезон во временном отношении будет сильно отличаться от первого. "В результате тем, кто нас критиковал, сильно повезет, потому что второй сезон построен совершенно по-другому", - добавила она.
В главной роли Геральта из Ривии в "Ведьмаке" снялся Генри Кавилл.
Следующий сезон предположительно выйдет на Netflix в 2021 году.
Кадр из сериала Ведьмак
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