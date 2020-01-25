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Охотники на стервятников: лучшие истребители СССР и России
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РИА Новости

Охотники на стервятников: лучшие истребители СССР и России

08:00 25.01.2020
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© Фото : Минобороны РФИстребитель Су-27 на закате в дни летно-тактического учения в Астраханской области
Истребитель Су-27 на закате в дни летно-тактического учения в Астраханской области
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Скорость, маневренность и внезапность атаки — вот уже более века истребители остаются на поле боя важными игроками, способными повлиять на исход целой войсковой операции. Первый серийный отечественный истребитель С-16 конструктора Сикорского построили 25 января 1915-го. Он предназначался для сопровождения и обороны бомбардировщиков “Илья Муромец”. Сегодня функции машин такого класса заметно расширились — они не только завоевывают господство в воздухе, но и эффективно работают "по земле". О советских и российских королях воздушного боя — в материале РИА Новости.

Легендарные фронтовики

Звездный час советских истребителей пришелся на годы Великой Отечественной. Поршневой Ла-7 впервые поднялся в небо в январе 1944-го, однако менее чем за год успел завоевать звание одного из лучших истребителей Второй мировой.
Характерная отличительная особенность Ла-7 — воздушное охлаждение двигателя, значительно повысившее надежность и живучесть машины. В отличие от своих собратьев с масляным охлаждением, новый самолет не вспыхивал факелом от малейшего повреждения в бою моторного отсека. Конструкторы значительно улучшили аэродинамику, а за счет использования металлических лонжеронов крыла снизили общий вес.
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По сравнению с предшественником — Ла-5ФН — истребитель Ла-7 получился скоростным, имел преимущества по скороподъемности и практическому потолку. На высоте он разгонялся до 680 километров в час, у земли — до 600. Обладал не только высокой маневренностью, но и отличным вооружением в виде трех 20-миллиметровых пушек, нес почти двести килограммов бомб.
Новая машина сразу полюбилась советским асам — известный летчик Иван Кожедуб сбил на Ла-7 семнадцать немецких самолетов, в том числе турбореактивный "Мессершмитт-262".
Другой превосходный советский истребитель, по мнению военных экспертов, — заслуженный "фронтовик" Як-3. Он стал одним из самых массовых самолетов времен Великой Отечественной — с 1944-го с конвейера сошли около пяти тысяч машин.
© РИА Новости / Игорь МихалевИстребитель ЛА-7. На этой машине трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб завершил войну и сбил 17 фашистских самолетов, о чем свидетельствуют звездочки на фюзеляже
Истребитель ЛА-7. На этой машине трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб завершил войну и сбил 17 фашистских самолетов, о чем свидетельствуют звездочки на фюзеляже
© РИА Новости / Игорь Михалев
Истребитель ЛА-7. На этой машине трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб завершил войну и сбил 17 фашистских самолетов, о чем свидетельствуют звездочки на фюзеляже
Конструкторы постарались максимально облегчить самолет — лонжероны крыла изготавливались уже не из дерева, как раньше, а из легкого дюралюминия, при этом площадь и размах консолей значительно уменьшили. Як-3 весил всего чуть более 2,5 тонны. За счет этого он получился простым в управлении и обладал отличными скоростными характеристиками.
Легкие "Яки" часто выигрывали воздушные бои у более тяжелых немецких машин — высокая маневренность позволяла советским асам быстро заходить в хвост противнику и сбивать огнем бортового вооружения.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребитель "ЯК-3"
Истребитель ЯК-3
© РИА Новости / РИА Новости
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Истребитель "ЯК-3"

Герой Корейской войны

С началом реактивной эры ВВС СССР получили на вооружение легкий истребитель МиГ-15. Самолет имел цельнометаллический корпус с герметичной кабиной, однолонжеронное крыло и полностью убираемое шасси. Турбореактивный двигатель разгонял истребитель до максимальной скорости почти в 1100 километров в час.
Из оружия МиГ-15 нес на борту одну 37-миллиметровую и две 23-миллиметровых пушки, под крыльями можно было подвесить две авиабомбы или дополнительные топливные баки. Боевое крещение новый МиГ получил в Корейской войне, где главным соперником для него выступил американский F-86 Sabre. За несколько лет активных боевых действий советские летчики сбили в два раза больше "американцев" — 650 F-86 против 340 потерянных МиГ-15. Кроме того, под огонь советских пулеметов попали несколько десятков воздушных крепостей B-29.
© AP PhotoАмериканские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год
Американские истребители F-86 Сейбр в небе Северной Кореи, 1952 год
© AP Photo
Американские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год
МиГ-15 стал самым массовым советским истребителем — за годы производства было построено более 11 тысяч машин, еще несколько тысяч собрали по лицензии в Чехословакии и Польше. Они поставлялись во все страны Варшавского договора, КНДР, Китай, на Ближний Восток. Всего же МиГ-15 стояли на вооружении почти сорока стран.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоветский истребитель МиГ-15 на церемонии открытия "Армейских международных игр — 2016"
Советский истребитель МИГ-15 на церемонии открытия Армейских международных игр - 2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Советский истребитель МиГ-15 на церемонии открытия "Армейских международных игр — 2016"

Тяжелый МиГ

В 1950-х годах авиаконструкторы начали работать над созданием тяжелых истребителей–перехватчиков, чтобы противостоять американским сверхзвуковым бомбардировщикам.
Военным срочно понадобился носитель управляемого ракетного вооружения, который мог бы обнаруживать на больших расстояниях и догонять сверхзвуковые B-58, XB-70 Valkyrie и разведчики SR-71 Blackbird на скоростях до трех Махов.
© AP Photo / Itsuo InouyeАмериканский самолет-шпион SR-71 Blackbird
Американский самолет-шпион SR-71 Blackbird
© AP Photo / Itsuo Inouye
Американский самолет-шпион SR-71 Blackbird
Эту работу поручили ОКБ Микояна. Новый самолет получил заводское наименование Е-155, а когда вышел в серию — МиГ-25П. Разработчикам потребовалось создать высокопрочные материалы для фюзеляжа, выдерживающие огромный термодинамический нагрев при сверхзвуковом полете. В итоге корпус выполнили из высоколегированной стали, жаропрочных алюминиевых и титановых сплавов.
Взлетная масса МиГ-25 превысила 35 тонн, поэтому для достижения необходимых скоростных характеристик потребовались и соответствующие двигатели. "Миги" в итоге оснастили двумя турбореактивными Р15Б-300 с тягой более 11 тысяч кгс.
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МиГ-25 имел выдающиеся летные характеристики и кардинально отличался от других типов истребителей. Например, на этом самолете установлен мировой рекорд высоты полета — почти 30 тысяч метров с грузом массой две тонны. МиГ-25 стал первым в мире серийным истребителем, способным лететь продолжительное время на скорости около трех тысяч километров в час.
В начале 1970-х, несмотря на несколько катастроф при испытаниях, самолет приняли на вооружение. Он прослужил в российской армии до середины 1990-х, поставлялся в Ирак, Сирию, Ливию и Египет. "Миги" принимали участие в нескольких крупных вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке.
© РИА Новости / Леся ПоляковаИстребитель МиГ-25 РБ
Истребитель МиГ-25 РБ
© РИА Новости / Леся Полякова
Истребитель МиГ-25 РБ

"Сухое" семейство

К созданию многофункционального истребителя четвертого поколения советские конструкторы подошли в начале 1970-х. К тому времени в США уже разработали такой самолет под индексом F-15. Отечественным КБ, в свою очередь, пришлось на него во многом ориентироваться.
Характерная особенность боевых машин четвертого поколения заключается в том, что они предназначены не только для воздушных боев, но и для уничтожения наземных и морских целей. Основное вооружение — дальнобойные ракеты и авиабомбы. Решаемые задачи — поиск и перехват воздушных целей, разведка, прикрытие основных войск, сопровождение бомбардировщиков. При этом истребитель должен иметь большую дальность полета, оставаться маневренным и скоростным.
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Разработкой такой авиационной системы занялись специалисты ОКБ Сухого. Проект нового тяжелого фронтового истребителя утвердили в 1976-м. Он получил наименование Су-27.
Сильная сторона Су-27 в том, что он одинаково эффективен как в ближнем бою, так и на дальних дистанциях. Специально для "двадцать седьмых" разработали турбореактивные двигатели АЛ-31Ф с огромным потенциалом для модернизации. В частности, их модификации до сих пор используются на Су-33, Су-30, Су-34 и Су-35.
Су-27 остается рекордсменом сразу по нескольким критериям. Так, "сушка" установила рекорд по скороподъемности, поднявшись на высоту три километра всего за 25 секунд, а в 1989-м впервые исполнила новую фигуру высшего пилотажа — "кобра Пугачева" или, как ее называют летчики, динамическое торможение.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений "Чистое небо — 2018" в Хмельницкой области. 11 октября 2018
Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Истребители Су-27 ВВС Украины во время многонациональных учений "Чистое небо — 2018" в Хмельницкой области. 11 октября 2018
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Воздушно-космические силы РоссииМиГ-25Су-27ОКБ СухогоРоссияБезопасность
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