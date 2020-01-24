Медведев проведет в понедельник заседание бюро высшего совета ЕР

"Заседание бюро высшего совета "Единой России" пройдет 27 января под председательством Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председательв совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства", - говорится в сообщении.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы участия партии в реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также реализация решений XIX съезда партии и приоритетные задачи на ближайший период.