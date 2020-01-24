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Медведев проведет в понедельник заседание бюро высшего совета ЕР
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РИА Новости

Медведев проведет в понедельник заседание бюро высшего совета ЕР

20:25 24.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание бюро высшего совета партии, сообщает пресс-служба ЕР.
"Заседание бюро высшего совета "Единой России" пройдет 27 января под председательством Дмитрия Медведева. В заседании примут участие председательв совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, вице-премьер Татьяна Голикова и руководство социального блока правительства", - говорится в сообщении.
В ходе заседания будут обсуждаться вопросы участия партии в реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также реализация решений XIX съезда партии и приоритетные задачи на ближайший период.
Дмитрий Медведев
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияАндрей ТурчакРоссияПолитика
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