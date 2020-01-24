К Виннику в ночь экстрадиции не пустили врача, рассказала Москалькова

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. К россиянину Александру Виннику в ночь экстрадиции из Греции в Париж, где был проведен допрос, не допустили врача и сотрудника консульского отдела посольства России во Франции, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Не приняты во внимание тяжелое состояние здоровья А. Винника, объявившего в качестве протеста голодовку более года назад, моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами. В ночь экстрадиции в Париже, в больнице Hotel Dieu, прошел допрос А. Винника. К нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела посольства России во Франции", - заявила Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
По данным Москальковой, Винник потерял в результате голодовки около 30% веса.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.