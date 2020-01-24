Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T19:45+0300
https://ria.ru/20200124/1563848492.html
К Виннику в ночь экстрадиции не пустили врача, рассказала Москалькова
https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_42255a88141bb115a707d1c59b67c5c2.jpg
РИА Новости

К Виннику в ночь экстрадиции не пустили врача, рассказала Москалькова

19:41 24.01.2020 (обновлено: 19:45 24.01.2020)
482
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. К россиянину Александру Виннику в ночь экстрадиции из Греции в Париж, где был проведен допрос, не допустили врача и сотрудника консульского отдела посольства России во Франции, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Не приняты во внимание тяжелое состояние здоровья А. Винника, объявившего в качестве протеста голодовку более года назад, моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами. В ночь экстрадиции в Париже, в больнице Hotel Dieu, прошел допрос А. Винника. К нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела посольства России во Франции", - заявила Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
По данным Москальковой, Винник потерял в результате голодовки около 30% веса.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Посольство РФ в Греции
Вчера, 16:31
Греция официально уведомила посольство в Афинах об экстрадиции Винника
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
0210154
Обсудить 0
ГрецияДело Александра ВинникаАлександр ВинникТатьяна МоскальковаФранцияРоссияПарижВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зе, Германия
Стрелком в немецком Рот-ам-Зе оказался 26-летний гражданин Германии
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД
Посольство РФ в Греции
Греция официально уведомила посольство в Афинах об экстрадиции Винника
В. Зеленский
Зеленский рассказал о "шраме" между Россией и Украиной
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Конгресс США оценил политику Трампа в отношении Ирана
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Операционная система Android
Эксперты предупредили о "практически неудаляемом" Android-вирусе
Полиция на месте стрельбы в городе Рот-ам-Зее, Германия
Шесть человек погибли при стрельбе в немецкой Рот-ам-Зе
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
В Энергосообществе рассказали, как "Газпром" помог Украине с реформами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния