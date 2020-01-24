К Виннику в ночь экстрадиции не пустили врача, рассказала Москалькова

"Не приняты во внимание тяжелое состояние здоровья А. Винника, объявившего в качестве протеста голодовку более года назад, моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами. В ночь экстрадиции в Париже, в больнице Hotel Dieu, прошел допрос А. Винника. К нему не были допущены врач и сотрудник консульского отдела посольства России во Франции", - заявила Москалькова, которую цитирует пресс-служба.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.