В Нижегородской области улучшат жилищные условия для студентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Новые места в общежитиях создадут для студентов вузов Новые места в общежитиях создадут для студентов вузов Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина , сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин в пятницу провел совещание с ректорами нижегородских вузов. Главной темой мероприятия стало обсуждение реализации послания президента Федеральному собранию РФ.

"Нижегородская область была и остается одним из ведущих российских промышленных и научных центров. Нужно, чтобы так было и впредь. Поэтому в части высшего образования и науки послание президента имеет к нам самое прямое отношение", - цитирует пресс-служба слова Никитина на совещании.

Он отметил, что Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках нацпроекта "Наука" создан научно-образовательный центр мирового уровня.

"Это совершенно новый инструмент научно-технологического прорыва. Уже в прошлом году мы смогли реализовать ряд масштабных проектов. В частности, нам удалось открыть математическое отделение в Нижегородском госуниверситете с Российским федеральным ядерным центром для проведения научно-исследовательских работ, направленных на расширение функциональных возможностей пакета программ ЛОГОС, и Центр развития компетенций руководителей научных проектов и лабораторий", - отметил Никитин.

Он рассказал, что сейчас разрабатывается заявка на создание на территории региона инновационного научно-технологического центра, который позволит создать благоприятные экономические и правовые условия для развития наукоемких производств и технологических разработок мирового уровня.

"Президент отметил необходимость ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Очень важно для нас поручение президента заняться развитием вузов в регионах, в том числе укреплением их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, а также повышением квалификации преподавателей", - подчеркнул глава региона.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин заявил о необходимости создания единого межвузовского кампуса, который позволил бы полноценно проходить обучение студентам из районов региона, а иностранным студентам жить и учиться в регионе в комфортных условиях. "На данный момент жилищный фактор – единственное препятствие для нас при расширении набора", - добавил ректор медуниверситета.

Необходимость создания новых мест в общежитиях отмечали и другие выступавшие руководители вузов.