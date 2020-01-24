Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-01-24T19:05+0300
https://ria.ru/20200124/1563846846.html
В Нижегородской области улучшат жилищные условия для студентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155864/57/1558645706_0:242:3042:1953_1036x0_80_0_0_809b26567554aa5d4ff18e823fd57d41.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области улучшат жилищные условия для студентов

19:05 24.01.2020
34
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Новые места в общежитиях создадут для студентов вузов Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин в пятницу провел совещание с ректорами нижегородских вузов. Главной темой мероприятия стало обсуждение реализации послания президента Федеральному собранию РФ.
"Нижегородская область была и остается одним из ведущих российских промышленных и научных центров. Нужно, чтобы так было и впредь. Поэтому в части высшего образования и науки послание президента имеет к нам самое прямое отношение", - цитирует пресс-служба слова Никитина на совещании.
Он отметил, что Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках нацпроекта "Наука" создан научно-образовательный центр мирового уровня.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
21 января, 18:07Нижегородская область
Никитин рассказал о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов
"Это совершенно новый инструмент научно-технологического прорыва. Уже в прошлом году мы смогли реализовать ряд масштабных проектов. В частности, нам удалось открыть математическое отделение в Нижегородском госуниверситете с Российским федеральным ядерным центром для проведения научно-исследовательских работ, направленных на расширение функциональных возможностей пакета программ ЛОГОС, и Центр развития компетенций руководителей научных проектов и лабораторий", - отметил Никитин.
Он рассказал, что сейчас разрабатывается заявка на создание на территории региона инновационного научно-технологического центра, который позволит создать благоприятные экономические и правовые условия для развития наукоемких производств и технологических разработок мирового уровня.
"Президент отметил необходимость ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Очень важно для нас поручение президента заняться развитием вузов в регионах, в том числе укреплением их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, а также повышением квалификации преподавателей", - подчеркнул глава региона.
Диагностическая лаборатория
22 января, 22:23Нижегородская область
В нижегородские "Поезда здоровья" включили диагностические лаборатории
Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин заявил о необходимости создания единого межвузовского кампуса, который позволил бы полноценно проходить обучение студентам из районов региона, а иностранным студентам жить и учиться в регионе в комфортных условиях. "На данный момент жилищный фактор – единственное препятствие для нас при расширении набора", - добавил ректор медуниверситета.
Необходимость создания новых мест в общежитиях отмечали и другие выступавшие руководители вузов.
"Губернатор Нижегородской области поручил руководителю управляющей компании Научно-образовательного центра Андрею Саносяну учесть все пожелания при планировании межвузовского кампуса в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Новый министр просвещения пожелал студентам верить в свои силы
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о трудоустройстве иностранных студентов
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Челябинские студенты предложили закрепить роль молодежи в Конституции
Ольга Васильева
Голикова заявила, что Васильева продолжит работу по линии образования
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата назвала факторы, сдерживающие развитие вузов в регионах
Жители Боливии выбирают президента и парламент
Кандидат в президенты Боливии хочет расширять сотрудничество с Россией
Здание с судебным участком мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в новокузнецком суде
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла закон о требованиях к уровню образования прокуроров
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
К Виннику в ночь экстрадиции не пустили врача, рассказала Москалькова
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Клишас оценил назначение нового министра науки и высшего образования
Жилые дома в Казани
Власти Татарстана рассказали о работе "мобильных поликлиник"
Пожар в Томской области
Установили личность 12-го погибшего при пожаре в Томской области
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния