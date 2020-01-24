Глава ФЕОР оценил инициативы Путина в сфере демографии

Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Поддержка рождаемости и принятие дополнительных мер по воспитанию и образованию молодежи создаст "мощный фундамент для будущего развития России", заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России ( Поддержка рождаемости и принятие дополнительных мер по воспитанию и образованию молодежи создаст "мощный фундамент для будущего развития России", заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России ( ФЕОР Александр Борода , комментируя последние перестановки во власти и инициативы президента РФ Владимира Путина

По словам Бороды, в недавнем послании главы государства Федеральному собранию РФ прослеживается как главный вектор повышенное внимание к вопросам демографии, рождаемости, поддержки подрастающего поколения.

"Что нужно сегодня делать? Нужно думать о том, чтобы нас стало больше, чтобы в России стало рождаться больше детей. Нужно больше помогать семьям, чтобы у них было больше возможностей рожать, больше возможностей к воспитанию, к образованию, к пособиям по рождению первого ребенка, последующих детей", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что "семья – это основа общества и государства, и вектор на поддержку семьи – это колоссальная инвестиция в будущее России". "И в этом смысле президент сделал большой акцент на том, чтобы воспитать будущее поколение, создать условия для хорошего образования и воспитания и создать мощный фундамент для будущего развития России", - сказал раввин.

По его мнению, отставка правительства и формирование нового кабмина – это "первый и очень активный шаг для реализации этой задачи".

"Та страна, которая не думает о своих детях, о своей молодежи, это страна, которая не смотрит в будущее, она живет прошлым", - добавил президент ФЕОР.