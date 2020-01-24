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Религия и мировоззрение
2020-01-24T18:30+0300
https://ria.ru/20200124/1563844961.html
Глава ФЕОР оценил инициативы Путина в сфере демографии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_2e2245df2c7ccad19b501cd6f54b92b3.jpg
РИА Новости

Глава ФЕОР оценил инициативы Путина в сфере демографии

18:29 24.01.2020 (обновлено: 18:30 24.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Поддержка рождаемости и принятие дополнительных мер по воспитанию и образованию молодежи создаст "мощный фундамент для будущего развития России", заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, комментируя последние перестановки во власти и инициативы президента РФ Владимира Путина.
По словам Бороды, в недавнем послании главы государства Федеральному собранию РФ прослеживается как главный вектор повышенное внимание к вопросам демографии, рождаемости, поддержки подрастающего поколения.
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"Что нужно сегодня делать? Нужно думать о том, чтобы нас стало больше, чтобы в России стало рождаться больше детей. Нужно больше помогать семьям, чтобы у них было больше возможностей рожать, больше возможностей к воспитанию, к образованию, к пособиям по рождению первого ребенка, последующих детей", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что "семья – это основа общества и государства, и вектор на поддержку семьи – это колоссальная инвестиция в будущее России". "И в этом смысле президент сделал большой акцент на том, чтобы воспитать будущее поколение, создать условия для хорошего образования и воспитания и создать мощный фундамент для будущего развития России", - сказал раввин.
По его мнению, отставка правительства и формирование нового кабмина – это "первый и очень активный шаг для реализации этой задачи".
"Та страна, которая не думает о своих детях, о своей молодежи, это страна, которая не смотрит в будущее, она живет прошлым", - добавил президент ФЕОР.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаРоссияОбщество
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