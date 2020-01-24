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В Омске пьяный мужчина избил двух фельдшеров "скорой"
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РИА Новости

В Омске пьяный мужчина избил двух фельдшеров "скорой"

18:00 24.01.2020 (обновлено: 18:01 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Нетрезвый житель Омска избил двух фельдшеров скорой помощи и разбил их телефон, проводится проверка, сообщили в пятницу в СК по Омской области.
По данным начальника городской станции скорой помощи Максима Стуканова, инцидент произошёл 17 января. Бригада скорой помощи приехала на вызов в частный дом на 8-й Марьяновской улице. Пациент во время осмотра набросился на врачей и начал их бить.
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"Проводится проверка по сообщению, размещенному в СМИ о причинении телесных повреждений фельдшерам скорой медицинской помощи. По предварительным данным, ... мужчина ... разбил телефон у одной из женщин и препятствовал оказанию медицинской помощи. Медикам пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, которые доставили дебошира в полицию", - отмечается на сайте регионального СК.
По данным "Комсомольской правды в Омске", дебоширу не понравилось, что фельдшеры попросили у него паспорт и страховой полис. Издание сообщает, что это сильно разозлило мужчину, он начал кричать. Один из фельдшеров сообщил газете, что потом он начал их оскорблять и "накинулся с кулаками".
Медик рассказала изданию, что пациент выхватил чемодан с лекарствами и не выпускал врачей из дома, преградив им путь, а когда одна из фельдшеров попыталась вызвать полицию, выхватил телефон и разбил его. Медикам удалось выбежать, только когда проснулись маленькие дети, которые начали кричать и просить отца остановиться. Но и после этого дебошир погнался за врачами и спустил с цепи одну из собак. В это время на вызов прибыли сотрудники Росгвардии.
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