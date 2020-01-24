В Омске пьяный мужчина избил двух фельдшеров "скорой"

ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Нетрезвый житель Нетрезвый житель Омска избил двух фельдшеров скорой помощи и разбил их телефон, проводится проверка, сообщили в пятницу в СК по Омской области.

По данным начальника городской станции скорой помощи Максима Стуканова, инцидент произошёл 17 января. Бригада скорой помощи приехала на вызов в частный дом на 8-й Марьяновской улице. Пациент во время осмотра набросился на врачей и начал их бить.

"Проводится проверка по сообщению, размещенному в СМИ о причинении телесных повреждений фельдшерам скорой медицинской помощи. По предварительным данным, ... мужчина ... разбил телефон у одной из женщин и препятствовал оказанию медицинской помощи. Медикам пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, которые доставили дебошира в полицию", - отмечается на сайте регионального СК.

По данным "Комсомольской правды в Омске", дебоширу не понравилось, что фельдшеры попросили у него паспорт и страховой полис. Издание сообщает, что это сильно разозлило мужчину, он начал кричать. Один из фельдшеров сообщил газете, что потом он начал их оскорблять и "накинулся с кулаками".