В Омске пьяный мужчина избил двух фельдшеров "скорой"

По данным начальника городской станции скорой помощи Максима Стуканова, инцидент произошёл 17 января. Бригада скорой помощи приехала на вызов в частный дом на 8-й Марьяновской улице. Пациент во время осмотра набросился на врачей и начал их бить.
"Проводится проверка по сообщению, размещенному в СМИ о причинении телесных повреждений фельдшерам скорой медицинской помощи. По предварительным данным, ... мужчина ... разбил телефон у одной из женщин и препятствовал оказанию медицинской помощи. Медикам пришлось вызывать сотрудников Росгвардии, которые доставили дебошира в полицию", - отмечается на сайте регионального СК.
По данным "Комсомольской правды в Омске", дебоширу не понравилось, что фельдшеры попросили у него паспорт и страховой полис. Издание сообщает, что это сильно разозлило мужчину, он начал кричать. Один из фельдшеров сообщил газете, что потом он начал их оскорблять и "накинулся с кулаками".
Медик рассказала изданию, что пациент выхватил чемодан с лекарствами и не выпускал врачей из дома, преградив им путь, а когда одна из фельдшеров попыталась вызвать полицию, выхватил телефон и разбил его. Медикам удалось выбежать, только когда проснулись маленькие дети, которые начали кричать и просить отца остановиться. Но и после этого дебошир погнался за врачами и спустил с цепи одну из собак. В это время на вызов прибыли сотрудники Росгвардии.
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