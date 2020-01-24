В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Непале, сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
Заболевшим является 31-летний непальский студент, который в начале месяца приехал домой из китайского города Ухань. Он проходил лечение, обратившись в больницу 13 января с "респираторными проблемами", однако был выписан спустя пять дней, после того, как его состояние улучшилось. В четверг врачи отправили образцы его анализов в лабораторию в Гонконге для проверки на коронавирус. В пятницу министерство здравоохранения страны подтвердило, что результаты оказались положительными.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.