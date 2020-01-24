Раввин: вспоминать Холокост надо не в Освенциме, а в Иерусалиме

Раввин только что вернулся из Иерусалима, где присутствовал на памятных мероприятиях с участием президента России Владимира Путина, в частности, на форуме, посвященном трагедии Холокоста. По словам президента ФЕОР, прежде подобные мероприятия проводились в Польше, в Освенциме, и его директор выступил против форума в Иерусалиме. Однако Борода уверен, что правильно проводить мероприятия в память о жертвах Холокоста и чествовать ветеранов, "героев, освобождавших мир от коричневой чумы", именно в Иерусалиме. Ведь Израиль "помнит всю историю Второй мировой войны, чтит героев, не забывает тех, кто спас еврейский народ, и тех, кто хотел его уничтожить".