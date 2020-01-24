Раввин: вспоминать Холокост надо не в Освенциме, а в Иерусалиме

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Ольга Липич. Мероприятия в память о трагедии Холокоста на международном уровне надо всегда проводить в Иерусалиме, а не в расположенном на территории Польши Освенциме, считает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
"Мне кажется, традиция приезжать в Польшу по поводу Дня Холокоста - неправильная практика. Потому что тем самым придается статус, происходит легитимизация того, как вели себя Польша, поляки во время Второй мировой войны", - заявил Борода в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Раввин только что вернулся из Иерусалима, где присутствовал на памятных мероприятиях с участием президента России Владимира Путина, в частности, на форуме, посвященном трагедии Холокоста. По словам президента ФЕОР, прежде подобные мероприятия проводились в Польше, в Освенциме, и его директор выступил против форума в Иерусалиме. Однако Борода уверен, что правильно проводить мероприятия в память о жертвах Холокоста и чествовать ветеранов, "героев, освобождавших мир от коричневой чумы", именно в Иерусалиме. Ведь Израиль "помнит всю историю Второй мировой войны, чтит героев, не забывает тех, кто спас еврейский народ, и тех, кто хотел его уничтожить".
"Я бы хотел, чтобы стало традицией проводить мероприятия, посвященные 27 января (Дню Холокоста), в Иерусалиме, а не в Освенциме. Это соответствует исторической правде", - подчеркнул раввин.
В четверг в Иерусалиме прошел пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря "Освенцим", центральная часть мероприятий состоялась в мемориальном центре памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В качестве главного иностранного гостя на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" выступил президент РФ. В Израиле Путин также встретился с президентом и премьер-министром Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху и принял участие в передаче ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера.
В понедельник, 27 января в польском Освенциме состоятся торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря "Аушвиц-Биркенау". На мероприятия приедут более 200 уцелевших узников Освенцима и пострадавших от холокоста, делегации более 30 стран мира, сообщал музей. Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол РФ в Польше Сергей Андреев.
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