В Москве проверяют почти 300 объектов из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу почти 300 объектов в Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу почти 300 объектов в Москве , в их числе больницы, школы и торговые центры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сегодня сообщалось о 250 объектах, проверяли телецентр "Останкино", ТЦ "Щука" и семь районных судов.

"На 14.45 зафиксировано 293 угрозы по городу", - сказал собеседник агентства.

В четверг ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура Роскомнадзор пытаются заблокировать доступ к нему с территории России.