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В Москве проверяют почти 300 объектов из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверяют почти 300 объектов из-за сообщений о минировании

16:32 24.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу почти 300 объектов в Москве, в их числе больницы, школы и торговые центры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сегодня сообщалось о 250 объектах, проверяли телецентр "Останкино", ТЦ "Щука" и семь районных судов.
"На 14.45 зафиксировано 293 угрозы по городу", - сказал собеседник агентства.
В четверг ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор пытаются заблокировать доступ к нему с территории России.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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