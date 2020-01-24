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СК выяснит, наказывали ли темным туалетом в элитном детсаду в Москве
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РИА Новости

СК выяснит, наказывали ли темным туалетом в элитном детсаду в Москве

16:25 24.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту применения "недозволенных методов воспитания" в детском саду в Новой Москве, сообщает в пятницу столичный главк СК России.

"По данным следствия, воспитательница одного из детских садов в Новой Москве применила к воспитаннику физическую силу и заперла его в туалетной комнате", - говорится в сообщении главка.

Как раньше сообщал канал 360°, речь идет об элитном детском учреждении под Троицком, месяц пребывания в котором обходится, по словам одной из мам, в 100 тысяч рублей. На опубликованных СМИ кадрах видно, как женщина силой заталкивает сопротивляющегося ребенка в темную туалетную комнату и некоторое время держит дверь.
По информации СК, следователи сейчас опрашивают руководство и сотрудников детского сада, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ход проверки по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина контролирует центральный аппарат СК.
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Новая МоскваСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияПроисшествия
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