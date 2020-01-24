Китай попросил соблюдать меры профилактики при полетах в Ухань

"В целях сдерживания распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и в соответствии с общим развертыванием мер по профилактике и борьбе с заболеваниями, пожалуйста, уделите особое внимание развитию ситуации вокруг коронавируса, а также рекомендуемым мерам профилактики и контроля ответственных китайских властей, внимательно следите за ситуацией и при необходимости сократите регулярные рейсы в Ухань и обратно, выполняемые вашими авиакомпаниями", - говорится в уведомлении.