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Китай попросил соблюдать меры профилактики при полетах в Ухань
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РИА Новости

Китай попросил соблюдать меры профилактики при полетах в Ухань

16:19 24.01.2020
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© Стоп-кадр видео Сабины ПоляковойЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© Стоп-кадр видео Сабины Поляковой
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китай уведомил иностранные авиакомпании о необходимости уделить особое внимание развитию ситуации вокруг коронавируса, а также рекомендуемым мерам профилактики, при необходимости просит сократить регулярные рейсы в Ухань и обратно, следует из уведомления китайских авиавластей.
"В целях сдерживания распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и в соответствии с общим развертыванием мер по профилактике и борьбе с заболеваниями, пожалуйста, уделите особое внимание развитию ситуации вокруг коронавируса, а также рекомендуемым мерам профилактики и контроля ответственных китайских властей, внимательно следите за ситуацией и при необходимости сократите регулярные рейсы в Ухань и обратно, выполняемые вашими авиакомпаниями", - говорится в уведомлении.
"В то же время соблюдение и защита прав пассажиров и потребителей также должны быть гарантированы. Сокращение рейсов с целью ограничения распространения коронавируса не отразится негативно на ряде маркировочных показателей, таких как показатель выполнения рейсов, уровень регулярности и уровень претензий потребителей", - отмечается в уведомлении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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