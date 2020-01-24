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В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайники с боеприпасами
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайники с боеприпасами

16:18 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонбасс
Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донбасс. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайники украинских силовиков с боеприпасами, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий вблизи линии боевого соприкосновения обнаружены два схрона украинских диверсионно-разведывательных групп с боеприпасами и иными средствами поражения", - рассказали в ведомстве.
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По данным пресс-службы, из тайника изъяли, в том числе, почти 9,9 тысячи патронов различного калибра, осколочно-фугасные выстрелы и заряды. "Данные боеприпасы украинские силовики планировали использовать для проведения на территории республики крупномасштабных диверсионно-террористических актов", - заявили в МГБ ЛНР.
В МГБ уточнили, что на данный момент устанавливаются лица, причастные к закладке схронов, а также принадлежность изъятых боеприпасов к ранее совершенным в республике террористическим актам.
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