В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайники с боеприпасами

"Сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий вблизи линии боевого соприкосновения обнаружены два схрона украинских диверсионно-разведывательных групп с боеприпасами и иными средствами поражения", - рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, из тайника изъяли, в том числе, почти 9,9 тысячи патронов различного калибра, осколочно-фугасные выстрелы и заряды. "Данные боеприпасы украинские силовики планировали использовать для проведения на территории республики крупномасштабных диверсионно-террористических актов", - заявили в МГБ ЛНР.