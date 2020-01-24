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Туризм
2020-01-24T15:46+0300
https://ria.ru/20200124/1563832518.html
Туристические компании ждут разъяснений Ростуризма по ситуации в Китае
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РИА Новости

Туристические компании ждут разъяснений Ростуризма по ситуации в Китае

15:46 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СЫКТЫВКАР, 24 янв - РИА Новости. Туристические компании ждут конкретных рекомендаций или разъяснений со стороны Федерального агентства по туризму относительно тех рекомендаций по ситуации с распространением коронавируса в Китае, выпущенных Роспотребнадзором, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Фраза о том, что Роспотребнадзор не рекомендует российским туристам посещать КНР, действительно имеется в обращении ведомства. Однако ситуация очень странная, так как первый и второй пункты документа полностью исключают друг друга", - сказала собеседница агентства.
Она обратила внимание на то, что в первом пункте рекомендаций Роспотребнадзора перечисляются предупредительные меры для туристов в Китае - пользоваться индивидуальными масками, не посещать мест большого скопления народа, не употреблять некоторые виды продуктов и тому подобные. А во втором пункте идёт речь о том, что ведомство не рекомендует российским туристам вообще посещать КНР.
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"Если руководствоваться вторым пунктом, то турист уже имеет право на разрыв договора с туристической компанией в случае его решения отказаться от поездки в Китай. Но согласно первому пункту такого нет. Пока для туристических компаний документ составлен двояко. Поэтому мы ждём конкретных рекомендаций или хотя бы разъяснений со стороны Федерального агентства по туризму", - пояснила Осипова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаНаталия ОсиповаАльянс туристических агентствНаталья ОсиповаРостуризмРоспотребнадзорЯпонияУханьСШАВ мире
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