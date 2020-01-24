Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро

ВИЛЬНЮС, 24 янв — РИА Новости. Закрытие Закрытие Игналинской АЭС Литве будет стоить Брюсселю около трех миллиардов евро. Причем сумма постоянно корректируется в сторону увеличения. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Литва рассказал последний генеральный директор АЭС Виктор Шевалдин.

Работу станции остановили в декабре 2009 года. Это было ключевым условием принятия Литвы в Европейский союз.

Шевалдин руководил АЭС более 18 лет. По его словам, мотивы закрытия предприятия были чисто политические. После Чернобыльской катастрофы в безопасность вложили огромные средства.

"Мы делали все, чтобы безопасность была надежной и соответствующей безопасности реакторов Европы. И мы доказали это! Но желание закрыть станцию было уже непреодолимым", — рассказал он.

По словам Шевалдина, решение закрыть станцию было поистине самоубийственным. Первый блок АЭС обеспечивал дешевой энергией Литву, второй блок вырабатывал электричество для соседних Белоруссии, Латвии, Эстонии и Калининградской области.

Бывший гендиректор уверен, что власти и жители Литвы не хотели закрывать станцию, понимали, что это приведет к росту цен на электроэнергию. Поэтому шли долгие переговоры. В итоге Вильнюс согласился на условия ЕС, попросив только, чтобы вывод станции из эксплуатации оплачивался из европейских фондов. Отчасти, это и спасло экономику страны.

"После закрытия станции электричество очень сильно подорожало. В последние годы мы продавали электроэнергию в энергосистему Литвы в переводе на евро по цене 1,6 цента за киловатт-час, а сейчас Литва покупает ее почти в десять раз дороже", — добавил он.

Шевалдин отметил, что нынешний баланс таков: сама республика производит 30-40 процентов необходимой ей энергии. Остальные 60-70 процентов вынуждена закупать за рубежом.

Игналинскую АЭС запустили в декабре 1983 года. Она стала самой мощной в мире атомной электростанции.

Работы по демонтажу планируют завершить в 2038 году.

Вывод из эксплуатации ИАЭС сопровождается коррупционными скандалами. За последние годы на Игналине сменились несколько директоров, один из которых проходит по делу о незаконной продаже имущества электростанции.