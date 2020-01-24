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В Кремле высоко оценили работу Грефа
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РИА Новости

В Кремле высоко оценили работу Грефа

13:31 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Герман Греф
 Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль высоко ценит работу Германа Грефа как на посту руководителя Сбербанка, так и в остальных сферах, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится", - сказал он.
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Тем не менее вопрос о заявлении Грефа о том, что он готов покинуть банк в случае смены его политики, Песков переадресовал в правительство.
"Что касается упомянутых вами тем, то они, скорее, больше относятся к компетенции правительства", - ответил он.
Российские власти рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка правительству из-за конфликта интересов - Банк России применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что переговоры еще идут и никаких договоренностей пока нет.
Греф в четверг выразил надежду, что стратегия развития Сбербанка не изменится в случае смены главного акционера, в противном же случае он не видит себя в организации. При этом он отметил, что позитивно относится к идее смены контролирующего акционера банка.
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Сергей ШвецовСбербанк РоссииЦентральный Банк РФДмитрий ПесковГерман ГрефРоссияЭкономика
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