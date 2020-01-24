В Кремле высоко оценили работу Грефа

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кремль высоко ценит работу Кремль высоко ценит работу Германа Грефа как на посту руководителя Сбербанка , так и в остальных сферах, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка. Вы знаете, что он непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и так далее. Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится", - сказал он.

Тем не менее вопрос о заявлении Грефа о том, что он готов покинуть банк в случае смены его политики, Песков переадресовал в правительство.

"Что касается упомянутых вами тем, то они, скорее, больше относятся к компетенции правительства", - ответил он.

Российские власти рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка правительству из-за конфликта интересов - Банк России применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что переговоры еще идут и никаких договоренностей пока нет.