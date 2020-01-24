Эрдоган призвал не повторять сирийскую ошибку в Ливии

АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган призвал не повторять в Ливии сирийскую ошибку и усилить международное давление на главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара , чтобы склонить его к перемирию.

"Наша главная цель - потушить конфликты в регионе. Мы работаем над этим с Россией и Германией. С (президентом РФ Владимиром) Путиным мы добились соглашения по перемирию в Ливии, а потом прошла Берлинская конференция, где сделали большой и важный шаг, приняв коммюнике из 55 пунктов. Не надо повторять сирийскую ошибку в Ливии", - заявил Эрдоган, выступая на открытии нового здания турецко-германского университета в Стамбуле. На церемонии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель , которая находится в Турции с визитом.

По словам турецкого лидера, Хафтар продолжает атаки на Триполи, в ходе которых гибнут мирные жители. "Нужно оказать давление на Хафтара, чтобы стабилизировать ситуацию. Если мы не хотим делить страну с ИГ*, "Аль-Каидой"* и наемниками, мы должны ускорить процесс урегулирования. Мы будем работать совместно с немецкими друзьями, чтобы быстрее покончить с кризисом в Ливии", - добавил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, если решение в Ливии не будет найдено, то "хаос может объять весь средиземноморский регион".

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.