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Эрдоган призвал не повторять сирийскую ошибку в Ливии
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РИА Новости

Эрдоган призвал не повторять сирийскую ошибку в Ливии

12:09 24.01.2020 (обновлено: 12:10 24.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал не повторять в Ливии сирийскую ошибку и усилить международное давление на главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, чтобы склонить его к перемирию.
"Наша главная цель - потушить конфликты в регионе. Мы работаем над этим с Россией и Германией. С (президентом РФ Владимиром) Путиным мы добились соглашения по перемирию в Ливии, а потом прошла Берлинская конференция, где сделали большой и важный шаг, приняв коммюнике из 55 пунктов. Не надо повторять сирийскую ошибку в Ливии", - заявил Эрдоган, выступая на открытии нового здания турецко-германского университета в Стамбуле. На церемонии присутствовала канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая находится в Турции с визитом.
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По словам турецкого лидера, Хафтар продолжает атаки на Триполи, в ходе которых гибнут мирные жители. "Нужно оказать давление на Хафтара, чтобы стабилизировать ситуацию. Если мы не хотим делить страну с ИГ*, "Аль-Каидой"* и наемниками, мы должны ускорить процесс урегулирования. Мы будем работать совместно с немецкими друзьями, чтобы быстрее покончить с кризисом в Ливии", - добавил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, если решение в Ливии не будет найдено, то "хаос может объять весь средиземноморский регион".
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарАнгела МеркельВладимир ПутинЛивияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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