Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T11:26+0300
https://ria.ru/20200124/1563816904.html
Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова

11:23 24.01.2020 (обновлено: 11:26 24.01.2020)
3
30 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА с видеоподключением площадок в Бишкеке, Ереване и Минске на тему: "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2019 году и задачи на 2020 год".

В ходе брифинга будут подведены основные итоги деятельности по развитию военной составляющей Организации Договора о коллективной безопасности в минувшем году. Пойдет речь о том, каким угрозам коллективные силы готовятся противостоять, и какие задачи стоят перед коллективными силами в год председательства России в ОДКБ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Здание правительства РФ
Правительство расширило границы ТОР "Михайловский" в Приморском крае
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
Стрелявший в бизнес-центре в Ереване мужчина сдал оружие
Сотрудник полиции в суде
В Армении суд оставил под стражей владельца оппозиционного телеканала
Ситуация у здания Эребуни-плаза в Ереване. 23 января 2020
В Ереване полиция оцепила здание бизнес-центра, где произошла стрельба
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана
Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора
Сенатор Юрий Волков
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова
Виктор Водолацкий
В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
Серж Саргсян
Защита экс-президента Армении Саргсяна сочла обвинение незаконным
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Главы МИД России, Индии и Китая проведут встречу во Владивостоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии
Зеев Элькин
В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией
Дмитрий Козак
Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной
Ядерный взрыв
"Ситуация ухудшилась": эксперт оценил перевод часов Судного дня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
13:42Ученые выяснили, чем опасна белковая диета
Лента новостейМолния