Брифинг начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова

30 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия СИДОРОВА с видеоподключением площадок в Бишкеке, Ереване и Минске на тему: "Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2019 году и задачи на 2020 год".
В ходе брифинга будут подведены основные итоги деятельности по развитию военной составляющей Организации Договора о коллективной безопасности в минувшем году. Пойдет речь о том, каким угрозам коллективные силы готовятся противостоять, и какие задачи стоят перед коллективными силами в год председательства России в ОДКБ.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В ходе брифинга будут подведены основные итоги деятельности по развитию военной составляющей Организации Договора о коллективной безопасности в минувшем году. Пойдет речь о том, каким угрозам коллективные силы готовятся противостоять, и какие задачи стоят перед коллективными силами в год председательства России в ОДКБ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/