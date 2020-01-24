В китайском городе Чунцин объявили наивысший режим реагирования на ЧС

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в городе центрального подчинения Чунцин в связи с распространением нового типа коронавируса, говорится в заявлении правительства города.

"Правительство города приняло решение ввести "I" уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья", - говорится в опубликованном заявлении правительства.

Как правило, "I" уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Чунцин с населением 31 миллион человек является одним из четырех городов центрального подчинения наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзянем.

К настоящему момент все четыре города, а также провинция Хубэй, где находится очаг вируса, уже объявили об аналогичной мере.