Путин поздравил коллектив редакции "Литературной газеты" с юбилеем

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции и читателей "Литературной газеты" с юбилеем, отметив вклад издания в развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Старейшее периодическое издание "Литературная газета" отмечает в пятницу 190-летие.

"Важно, что "Литературная газета" всегда шла "в ногу со временем", оказывала большое влияние на развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики. Формировала у читателей тонкий литературный вкус. И благодаря глубоким, содержательным материалам, размещённым на её страницах, неизменно пользовалась широкой популярностью", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что газетные подшивки последних десятилетий говорят об уникальной творческой истории газеты. В разные годы с газетой сотрудничали выдающиеся писатели и поэты. Именно в "Литературке" впервые были опубликованы многие известные произведения.

"Сегодня, как и прежде, "Литературная газета" – в гуще общественной и культурной жизни, открыта для смелых, интересных идей и талантливых авторов. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем, желаю неиссякаемого вдохновения и новых свершений", - заключил глава государства.