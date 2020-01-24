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Культура
2020-01-24T11:11+0300
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Путин поздравил коллектив редакции "Литературной газеты" с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил коллектив редакции "Литературной газеты" с юбилеем

11:11 24.01.2020
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© РИА НовостиСайт "Литературной газеты"
Сайт Литературной газеты
© РИА Новости
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции и читателей "Литературной газеты" с юбилеем, отметив вклад издания в развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Старейшее периодическое издание "Литературная газета" отмечает в пятницу 190-летие.
"Важно, что "Литературная газета" всегда шла "в ногу со временем", оказывала большое влияние на развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики. Формировала у читателей тонкий литературный вкус. И благодаря глубоким, содержательным материалам, размещённым на её страницах, неизменно пользовалась широкой популярностью", - говорится в телеграмме.
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Президент отметил, что газетные подшивки последних десятилетий говорят об уникальной творческой истории газеты. В разные годы с газетой сотрудничали выдающиеся писатели и поэты. Именно в "Литературке" впервые были опубликованы многие известные произведения.
"Сегодня, как и прежде, "Литературная газета" – в гуще общественной и культурной жизни, открыта для смелых, интересных идей и талантливых авторов. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем, желаю неиссякаемого вдохновения и новых свершений", - заключил глава государства.
"Литературная газета" - советское и российское еженедельное литературное и общественно-политическое издание. Ее первый номер вышел 13 января 1830 года (1 января – по старому стилю). Газета была основана поэтом Антоном Дельвигом при участии Александра Пушкина и Петра Вяземского. Издание было возобновлено 22 апреля 1929 года при активном участии писателя Ивана Катаева и при поддержке Максима Горького.
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