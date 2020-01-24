Мосгорсуд оставил под арестом акции по делу Абызова

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом находящиеся на счетах Совкомбанка акции кипрских компаний по делу обвиняемого в мошенничестве Михаила Абызова , определил, что они принадлежат не экс-министру, и установил срок ареста до 25 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: в части принадлежности ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня, в остальной части оставить без изменения", - огласила решение судья.

Летом прошлого года Пресненский суд Москвы наложил арест на облигации четырех кипрских компаний Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Trading Ltd, номинальной стоимостью 0,01 евро и облигации компании Vantroso Trading Ltd номинальной стоимостью 100 долларов, размещенных в Совкомбанке. В декабре Второй кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции Мосгорсуда и отправил жалобу защиту на новое рассмотрение.

Как следует из постановления суда, номинальная цена этих ценных бумаг составляет около 16,5 миллиардов рублей.

Адвокат Сергей Дрозда на заседании отмечал, что облигации принадлежат не Абызову, а кипрским компаниям. Следователь просил оставить постановление об аресте без изменений.

Как позже пояснил РИА Новости адвокат Алексей Самоделкин, по арестованным облигациям суд постановил считать владельцем кипрские компании.

Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Экс-министр себя виновным не считает.