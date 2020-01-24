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Мосгорсуд оставил под арестом акции по делу Абызова
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил под арестом акции по делу Абызова

11:00 24.01.2020 (обновлено: 12:59 24.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Михаил Абызов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом находящиеся на счетах Совкомбанка акции кипрских компаний по делу обвиняемого в мошенничестве Михаила Абызова, определил, что они принадлежат не экс-министру, и установил срок ареста до 25 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: в части принадлежности ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня, в остальной части оставить без изменения", - огласила решение судья.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Вчера, 19:29
Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
Летом прошлого года Пресненский суд Москвы наложил арест на облигации четырех кипрских компаний Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Trading Ltd, номинальной стоимостью 0,01 евро и облигации компании Vantroso Trading Ltd номинальной стоимостью 100 долларов, размещенных в Совкомбанке. В декабре Второй кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции Мосгорсуда и отправил жалобу защиту на новое рассмотрение.
Как следует из постановления суда, номинальная цена этих ценных бумаг составляет около 16,5 миллиардов рублей.
Адвокат Сергей Дрозда на заседании отмечал, что облигации принадлежат не Абызову, а кипрским компаниям. Следователь просил оставить постановление об аресте без изменений.
Как позже пояснил РИА Новости адвокат Алексей Самоделкин, по арестованным облигациям суд постановил считать владельцем кипрские компании.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
22 января, 16:32
У экс-министра Абызова диагностировали острый невроз в СИЗО
Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Экс-министр себя виновным не считает.
В конце августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра. В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и об организации преступной группы.
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Михаил АбызовСовкомбанкПроисшествия
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