Мосгорсуд оставил под арестом акции по делу Абызова

Летом прошлого года Пресненский суд Москвы наложил арест на облигации четырех кипрских компаний Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd и Vantroso Trading Ltd, номинальной стоимостью 0,01 евро и облигации компании Vantroso Trading Ltd номинальной стоимостью 100 долларов, размещенных в Совкомбанке. В декабре Второй кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции Мосгорсуда и отправил жалобу защиту на новое рассмотрение.