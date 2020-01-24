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2020-01-24T09:46+0300
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Ъ: "Россети" хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
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РИА Новости

Ъ: "Россети" хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа

09:46 24.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВывеска компании "Россети"
Вывеска компании Россети
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Вывеска компании "Россети". Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Россети" хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на документы компании.
По данным издания, подконтрольная госхолдингу ФСК выносит на набсовет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) вопрос о реструктуризации долгов подконтрольных ей гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт региона) на Кавказе. Объем их долгов на оптовом энергорынке по состоянию на 22 января достигал 48,3 миллиарда рублей. Реализация схемы очищения своего баланса от убыточных активов на Северном Кавказе поможет росту капитализации госхолдинга, отмечает издание.
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Как пишет газета, первым шагом "Россети" предлагают с июня лишить статуса ГП "Дагэнергосбыт", накопивший перед оптовым энергорынком долг примерно в 36 миллиардов рублей (75% от общего долга в СКФО). С 1 июля предлагается создать новую территориальную сетевую компанию (ТСО), которая возьмет на себя функции ГП в регионе на год. Параллельно госхолдинг намерен инициировать изменения в законодательстве, согласно которым будет создан единый ГП федерального уровня, который возьмет на себя все долги.
Для остальных проблемных активов на Северном Кавказе компания предлагает ввести рассрочку по погашению долгов, накопленных до июня 2020 года на четыре-пять лет. Как отмечает газета, источник финансирования не указывается. При этом общий объем долга этих структур составляет около девяти миллиардов рублей. Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что компании могут выйти на безубыточность в течение четырех-пяти лет, для этого "Россети" готовы предоставить компаниям заем на пять-семь лет.
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В ноябре газета "Коммерсант" писала, что "Россети" рассматривают возможность вывести из своей структуры убыточные активы и передать их на баланс государства. Сообщалось, что схема завуалированно описана в проекте стратегии холдинга до 2030 года. По данным издания, компания говорила о необходимости изменить механизм финансовой поддержки проблемных дочерних компаний, предлагая сделать это "с использованием госфинансирования в рамках схем, не оказывающих негативного влияния на акционерную стоимость компании".
В "Россетях" газете сообщили, что сейчас проект находится в стадии согласования. В "Сообществе потребителей энергии" считают, что менеджмент компании "такими инициативами не решает проблему долгов, а перекладывает ее на государство и на добросовестных потребителей за пределами СКФО".
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РоссетиСеверный КавказЭкономика
Популярные комментарии
хоть бы одному русскому региону списали долги. нет кормят волка.
24 января, 09:48
КМКостя Магомедов
3800000
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