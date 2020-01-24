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В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани
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РИА Новости

В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани

07:54 24.01.2020 (обновлено: 08:24 24.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвиакатасторофа в Казани
Авиакатасторофа в Казани
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Авиакатасторофа в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу проведёт предварительное слушание по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в результате которой погибли 50 человек.
Самолет авиакомпании "Татарстан", следовавший из московского аэропорта Домодедово, 17 ноября 2013 года разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту – шесть членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей.
"Предварительное слушание назначено на 10.00 24 января, оно пройдёт в закрытом режиме", - сказал представитель суда.
Перед судом предстанут бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин, которые обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, экс-руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов, допущенный к полетам на основании фальсифицированных документов, и второй пилот Виктор Гуцул, не владевший достаточными практическими знаниями и опытом, не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к катастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.
Участницк митинга, посвященного памяти жертв крушения самолета Боинг-737 во время возложения цветов к мемориальному комплексу в международном аэропорту Казань. 17 ноября 2018
17 ноября 2018, 02:04
Авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании "Татарстан" 17 ноября 2013 года
Как полагает следствие, Портнов направил в 2009 году поддельные документы в отношении Салихова в Татарское межрегиональное управление Росавиации. Умаров не проверил подлинность свидетельства пилота, что позволило бы выявить факт его отсутствия. Таким образом, Салихов, не имея базовых знаний и опыта, стал работать пилотом воздушного судна. Кроме того, считает следствие, в процессе работы Портнов и Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.
Цветы у входа в международный аэропорт Казань в память о погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737. Архивное фото
23 декабря 2015, 23:56
МАК назвал причину авиакатастрофы в Казани в 2013 годуСамолет авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в аэропорту Казани из-за системных недостатков в выявлении факторов опасности и недостаточной подготовки экипажа, сообщает Межгосударственный авиационный комитет.
201024
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Расследование авиакатастрофы в КазаниРосавиацияТатарстанКазаньПроисшествия
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