В Татарстане пройдет слушание по делу о крушении Boeing в Казани

Самолет авиакомпании "Татарстан", следовавший из московского аэропорта Домодедово, 17 ноября 2013 года разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту – шесть членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей.

"Предварительное слушание назначено на 10.00 24 января, оно пройдёт в закрытом режиме", - сказал представитель суда.

Перед судом предстанут бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин, которые обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, экс-руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов, допущенный к полетам на основании фальсифицированных документов, и второй пилот Виктор Гуцул, не владевший достаточными практическими знаниями и опытом, не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к катастрофе. Уголовное преследование в отношении них прекращено в связи со смертью.