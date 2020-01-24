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Премьер Сингапура прокомментировал вспышку нового типа коронавируса
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РИА Новости

Премьер Сингапура прокомментировал вспышку нового типа коронавируса

07:29 24.01.2020
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© AP Photo / Gemunu AmarasingheПремьер-министр Сингапура Ли Сяньлун
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что страна готова к борьбе с новым типом коронавируса, он не так опасен, как возбудитель эпидемии SARS в 2003 году.
В Юго-Восточной Азии ранее несколько раз происходили вспышки атипичной пневмонии (SARS), вызываемой коронавирусом. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания умерли около 350 человек, а общее число заболевших превысило 5 тысяч. В Сингапуре жертвами SARS стали 33 человека.
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"Мы хорошо готовы, поскольку сталкивались с такой ситуацией, когда имели дело с SARS в 2003 году. Наш минздрав активизировал план борьбы с вирусом, который пока не кажется таким же смертоносным", - говорится в новогоднем обращении к гражданам страны на сайте премьера. Новый год в Сингапуре и ряде стран региона наступает 25 января.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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