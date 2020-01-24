Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений

МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Первая группа военных США прибыла в четверг на колумбийскую базу для участия в двусторонних учениях, которые продлятся до 29 января.
"Для запуска планирования и зачисления персонала многонациональных стратегических учений группа (военных) из Соединенных Штатов прибыла в расположение Национального учебного центра", - говорится в сообщении вооруженных сил Колумбии в Twitter.
Con el fin de iniciar la planeación y alistamiento del Ejercicio Estratégico Multinacional arribó a las instalaciones del Centro Nacional de Entrenamiento el equipo aposentador de los Estados Unidos #LaVictoriaEsDeTodos CC @USEmbassyBogota @armysouth @Mindefensa @COL_EJERCITO pic.twitter.com/ny6qKHktHV— Fuerzas Militares Co (@FuerzasMilCol) January 23, 2020
В понедельник Южное командование армии США сообщило об отправке в Колумбию 75 десантников и 40 служащих военно-морских сил "с целью обеспечения функциональной совместимости и обмена тактическими и стратегическими знаниями".
Военные учения на территории Колумбии вызвали критику со стороны левых сил и оппозиции, которые сочли их пугающей акцией и нарушением суверенитета.