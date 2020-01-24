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Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений
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РИА Новости

Военные из США прибывают в Колумбию для совместных учений

03:03 24.01.2020
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© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo BovoАмериканские военные
Американские военные
© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo
Американские военные. Архивное фото
МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Первая группа военных США прибыла в четверг на колумбийскую базу для участия в двусторонних учениях, которые продлятся до 29 января.
"Для запуска планирования и зачисления персонала многонациональных стратегических учений группа (военных) из Соединенных Штатов прибыла в расположение Национального учебного центра", - говорится в сообщении вооруженных сил Колумбии в Twitter.
В понедельник Южное командование армии США сообщило об отправке в Колумбию 75 десантников и 40 служащих военно-морских сил "с целью обеспечения функциональной совместимости и обмена тактическими и стратегическими знаниями".
Военные учения на территории Колумбии вызвали критику со стороны левых сил и оппозиции, которые сочли их пугающей акцией и нарушением суверенитета.
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