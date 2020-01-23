Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию

Автомобили спецслужб у отеля "Байеришер Хоф", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото

Автомобили спецслужб у отеля "Байеришер Хоф", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности

"Я считаю, что когда Северная и Южная Кореи ведут переговоры о разрядке и когда (президент США Дональд) Трамп лично встречается с северокорейским лидером, такое приглашение не может быть ошибкой. Наконец, у нас есть дипломатические отношения с Северной Кореей", - заявил Ишингер в интервью DPA

Он отметил, что обдумывал этот вопрос еще в прошлом году. "Считаю, что сейчас настал момент, когда можно это попробовать", - добавил он.

По его словам, он может себе представить присутствие представителей КНДР, Южной Кореи и США на одной сцене. США, как ожидается, представят сразу три высокопоставленных политика - госсекретарь Майк Помпео, глава пентагона Марк Эспер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также Ишингер сообщил, что рассчитывает на участие глав МИД КНР и Ирана Ван И и Мохаммада Джавада Зарифа. Всего в Мюнхене ждут 18 глав государств, 12 глав правительств и 70 министров иностранных дел и обороны, Германию представят министры иностранных дел и обороны, участие канцлера Ангелы Меркель пока не подтверждено.

По словам Ишингера, одной из ключевых тем будет "раскол" среди стран Запада. "Мы не должны распыляться на 27 отдельных кризисов, а ставить основополагающие вопросы о мироустройстве, региональном порядке или беспорядке, о будущем Запада. Похоже на то, что Запад не готов к дальнейшему расширению, скорее, он оказался под давлением", - пояснил Ишингер.

В этой связи он отметил значимость того, что администрация США будет представлена сразу двумя высокопоставленными политиками. "Несмотря на напряженность между федеральным правительством (Германии) и властями США, администрация Трампа поступает правильно: они приезжают скопом, поскольку знают, что это важное мероприятие", - добавил глава МКБ.