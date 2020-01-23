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Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
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РИА Новости

Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию

20:22 23.01.2020 (обновлено: 20:25 23.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАвтомобили спецслужб у отеля "Байеришер Хоф", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Автомобили спецслужб у отеля Байеришер Хоф, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Автомобили спецслужб у отеля "Байеришер Хоф", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) и станет первым официальным представителем Северной Кореи, который посетит это мероприятие, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
"Я считаю, что когда Северная и Южная Кореи ведут переговоры о разрядке и когда (президент США Дональд) Трамп лично встречается с северокорейским лидером, такое приглашение не может быть ошибкой. Наконец, у нас есть дипломатические отношения с Северной Кореей", - заявил Ишингер в интервью DPA.
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Он отметил, что обдумывал этот вопрос еще в прошлом году. "Считаю, что сейчас настал момент, когда можно это попробовать", - добавил он.
По его словам, он может себе представить присутствие представителей КНДР, Южной Кореи и США на одной сцене. США, как ожидается, представят сразу три высокопоставленных политика - госсекретарь Майк Помпео, глава пентагона Марк Эспер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Также Ишингер сообщил, что рассчитывает на участие глав МИД КНР и Ирана Ван И и Мохаммада Джавада Зарифа. Всего в Мюнхене ждут 18 глав государств, 12 глав правительств и 70 министров иностранных дел и обороны, Германию представят министры иностранных дел и обороны, участие канцлера Ангелы Меркель пока не подтверждено.
По словам Ишингера, одной из ключевых тем будет "раскол" среди стран Запада. "Мы не должны распыляться на 27 отдельных кризисов, а ставить основополагающие вопросы о мироустройстве, региональном порядке или беспорядке, о будущем Запада. Похоже на то, что Запад не готов к дальнейшему расширению, скорее, он оказался под давлением", - пояснил Ишингер.
В этой связи он отметил значимость того, что администрация США будет представлена сразу двумя высокопоставленными политиками. "Несмотря на напряженность между федеральным правительством (Германии) и властями США, администрация Трампа поступает правильно: они приезжают скопом, поскольку знают, что это важное мероприятие", - добавил глава МКБ.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет 14-16 февраля в Баварии.
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Вольфганг ИшингерМюнхенская конференция по безопасностиГерманияКНДРСШАВ мире
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