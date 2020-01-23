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На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
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РИА Новости

На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности

20:16 23.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Следователи в Алтайском крае нашли вероятного убийцу двух молодых женщин спустя 25 лет, теперь мужчина пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в городе Барнауле было обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. А спустя две недели 23-летнюю девушку нашли мертвой в ее квартире. Обе потерпевшие были задушены, также пропали принадлежащие им золотые украшения и ценные вещи. Более 25 лет преступления оставались нераскрытыми ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.
"В сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики", - говорится в сообщении.
После допроса его знакомых появилась информация, что обвиняемый может быть причастен к совершению убийства молодых женщин весной 1993 года.
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Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что совершал преступления из корыстных побуждений. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемый, которому также инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в ближайшее время предстанет перед судом.
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Следственный комитет РФАлтайский крайРоссияПроисшествия
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