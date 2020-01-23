На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности

БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Алтайском крае нашли вероятного убийцу двух молодых женщин спустя 25 лет, теперь мужчина пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ

В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в городе Барнауле было обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. А спустя две недели 23-летнюю девушку нашли мертвой в ее квартире. Обе потерпевшие были задушены, также пропали принадлежащие им золотые украшения и ценные вещи. Более 25 лет преступления оставались нераскрытыми ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей.

"В сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотических средств. Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики", - говорится в сообщении.

После допроса его знакомых появилась информация, что обвиняемый может быть причастен к совершению убийства молодых женщин весной 1993 года.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в содеянном, пояснив, что совершал преступления из корыстных побуждений. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.