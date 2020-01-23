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Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
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РИА Новости

Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут

19:57 23.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если президент США Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и предложит ему этот пост снова в своем кабинете, он согласится.
"Я не очень люблю рассуждать гипотетически, но для меня огромная привилегия исполнять обязанности (госсекретаря). И я всегда говорил, что до тех пор, пока президент Трамп хочет, чтобы я был его госсекретарем, я считаю за честь делать это", - ответил он на вопрос журналиста в эфире радиостанции WFLA Orlando, согласится ли Помпео с предложением продолжить работать госсекретарем, если Трамп ему предложит это в случае переизбрания.
Тем не менее ряд СМИ в США сообщали, что Помпео покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса. В начале января Помпео заявил газете New York Times, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году.
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Майк ПомпеоДональд ТрампСШАВ мире
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