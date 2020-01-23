Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут

Тем не менее ряд СМИ в США сообщали, что Помпео покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса. В начале января Помпео заявил газете New York Times, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году.