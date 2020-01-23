ВТБ считает, что "Русгидро" сильно недооценена

ДАВОС (Швейцария), 23 янв - РИА Новости. Акции Акции "Русгидро" сильно недооценены, считает первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Мы очень заинтересованы (в росте капитализации компании – ред.) и считаем, что "Русгидро" сильно недооценена. Одна из причин, почему она страдает и рыночная капитализация - именно потому, что является ее "дочка" дотируемой и решает ряд социальных вопросов. Именно поэтому сама "Русгидро" торгуется с большим дисконтом к справедливой стоимости", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эта проблема есть. Та предложенная схема, она действительно ее может решить в этом виде. У нее есть плюсы и минусы, обсуждение действительно идет. Но дальнейшие какие-то мои конкретные комментарии могут уже влиять на рынок, а этого мы допустить не можем", - отметил Соловьев.

Ранее в январе "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники сообщал, что прорабатывается вопрос о схеме перегруппировки генерирующих активов Дальнего Востока. Согласно ей, "Русгидро" может быть выведена из-под прямого контроля государства, став дочерней компанией АО "РАО ЭС Востока", чьи акции будут переданы в собственность государства, с последующим многократным ростом дивидендных выплат со стороны "Русгидро". При этом гендиректор компании Николай Шульгинов сообщал в интервью газете, что у менеджмента нет намерений реализовать такую схему реорганизации в группе.

В прошлом году компания продлила форвардный контракт с ВТБ до 2025 года. В 2017 году компания и банк подписали форвардный контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил более 13% "Русгидро". По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции и (или) контракт закончится, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. Дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта.