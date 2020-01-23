Меркель заявила о необходимости сохранить СВПД

БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Ядерная сделка с Ядерная сделка с Ираном не является идеальным соглашением, но ее необходимо сохранить, пока не появится "что-то лучше", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Мы видим сегодня 75 лет мирной жизни в Европе, но не у всех это есть. В первые дни этого года мы все испугались, увидев резкий рост напряженности в отношениях США и Ирана. Мы беспокоились, как это закончится, как можно снизить напряженность. Поэтому Германия относится к числу стран, которые говорят, что когда у нас есть несовершенное соглашение, а ядерное соглашение с Ираном, конечно, несовершенно, вопреки всему не нужно избавляться от этого несовершенного соглашения, пока у нас нет чего-то лучше", - заявила она, выступая на Давосском экономическом форуме.

Она добавила, что именно поэтому ФРГ, с одной стороны, остается в соглашении, а с другой стороны инициирует запуск механизма разрешения споров в рамках СВПД

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в очередной раз отказался от определенных обязательств по сделке. А именно, в начале января 2020 года Иран объявил об отказе ограничений по количеству центрифуг.

В рамках резолюции Совета безопасности ООН предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Однако восстановление санкционного режима возможно лишь через процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в совместной комиссии. В случае, если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.