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Меркель заявила о необходимости сохранить СВПД
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РИА Новости

Меркель заявила о необходимости сохранить СВПД

18:35 23.01.2020 (обновлено: 19:43 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Ядерная сделка с Ираном не является идеальным соглашением, но ее необходимо сохранить, пока не появится "что-то лучше", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы видим сегодня 75 лет мирной жизни в Европе, но не у всех это есть. В первые дни этого года мы все испугались, увидев резкий рост напряженности в отношениях США и Ирана. Мы беспокоились, как это закончится, как можно снизить напряженность. Поэтому Германия относится к числу стран, которые говорят, что когда у нас есть несовершенное соглашение, а ядерное соглашение с Ираном, конечно, несовершенно, вопреки всему не нужно избавляться от этого несовершенного соглашения, пока у нас нет чего-то лучше", - заявила она, выступая на Давосском экономическом форуме.
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Она добавила, что именно поэтому ФРГ, с одной стороны, остается в соглашении, а с другой стороны инициирует запуск механизма разрешения споров в рамках СВПД.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в очередной раз отказался от определенных обязательств по сделке. А именно, в начале января 2020 года Иран объявил об отказе ограничений по количеству центрифуг.
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В рамках резолюции Совета безопасности ООН предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Однако восстановление санкционного режима возможно лишь через процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в совместной комиссии. В случае, если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
В Москве уже назвали решение Европы опасным шагом, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНАнгела МеркельИранВ мире
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