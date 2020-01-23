Захарова рассказала о российско-японском диалоге по мирному договору

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия ведет интенсивный диалог с Японией по ускорению переговорного процесса о мирном договоре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию японской газетой "Асахи" документа 1956 года, в котором Япония временно отказывалась от территориальных претензий на Курильские острова.
"В настоящее время с японской стороной ведётся интенсивный диалог в соответствии с договоренностью, которая была достигнута на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 года. Она была посвящена ускорению переговоров по проблеме мирного договора на основе совместной декларации Советского Союза и Японии 1956 года. Данный документ, как известно, содержит положения о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, в позициях сторон сохраняются значительные расхождения. "Мы исходим из того, что отправная точка для их преодоления – это фиксация в мирном договоре признания Японией итогов Второй Мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, как на это однозначно указывает дух и буква декларации", - отметила Захарова. Она напомнила, что "в свое время декларация оказалась невыполненной из-за того, что японская сторона в ее нарушение выдвинула необоснованные притязания на южные Курилы".
"Очевидно, что для урегулирования проблемы мирного договора потребуется длительная кропотливая совместная работа по комплексному развитию российско-японских отношений по всем направлениям в целях их подъема на качественно новый уровень", - заключила она.
Возможность заключения российско-японского мирного договора является ключевым вопросом, определяющим контекст отношений между обеими странами. Вместе с тем, Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.