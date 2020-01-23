Захарова рассказала о российско-японском диалоге по мирному договору

"В настоящее время с японской стороной ведётся интенсивный диалог в соответствии с договоренностью, которая была достигнута на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 года. Она была посвящена ускорению переговоров по проблеме мирного договора на основе совместной декларации Советского Союза и Японии 1956 года. Данный документ, как известно, содержит положения о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, в позициях сторон сохраняются значительные расхождения. "Мы исходим из того, что отправная точка для их преодоления – это фиксация в мирном договоре признания Японией итогов Второй Мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, как на это однозначно указывает дух и буква декларации", - отметила Захарова. Она напомнила, что "в свое время декларация оказалась невыполненной из-за того, что японская сторона в ее нарушение выдвинула необоснованные притязания на южные Курилы".

"Очевидно, что для урегулирования проблемы мирного договора потребуется длительная кропотливая совместная работа по комплексному развитию российско-японских отношений по всем направлениям в целях их подъема на качественно новый уровень", - заключила она.

Возможность заключения российско-японского мирного договора является ключевым вопросом, определяющим контекст отношений между обеими странами. Вместе с тем, Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.