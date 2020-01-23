В Иваново юрист обещала клиенту смягчить наказание за 125 тысяч рублей

БРЯНСК, 23 янв – РИА Новости. Адвокат, получившая от клиента 125 тысяч рублей якобы за обещание смягчить наказание привлекаемому к уголовной ответственности, была задержана с поличным сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В Иванове сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен и задокументирован факт незаконного получения денежных средств адвокатом одной из адвокатских коллегий. Женщина, подозреваемая в совершении преступления, получила от привлекаемого к уголовной ответственности за взяточничество гражданина деньги в сумме 125 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти деньги, по уверению адвоката, предназначались якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам полиции, следственного комитета и прокуратуры за оказание содействия в смягчении уголовной ответственности. Она пообещала прекращение в отношении подозреваемого уголовного дела с назначением ему судебного штрафа, говорится в сообщении.