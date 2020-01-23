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https://ria.ru/20200123/1563794991.html
В Иваново юрист обещала клиенту смягчить наказание за 125 тысяч рублей
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РИА Новости

В Иваново юрист обещала клиенту смягчить наказание за 125 тысяч рублей

17:58 23.01.2020 (обновлено: 17:59 23.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
БРЯНСК, 23 янв – РИА Новости. Адвокат, получившая от клиента 125 тысяч рублей якобы за обещание смягчить наказание привлекаемому к уголовной ответственности, была задержана с поличным сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Иванове сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен и задокументирован факт незаконного получения денежных средств адвокатом одной из адвокатских коллегий. Женщина, подозреваемая в совершении преступления, получила от привлекаемого к уголовной ответственности за взяточничество гражданина деньги в сумме 125 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эти деньги, по уверению адвоката, предназначались якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам полиции, следственного комитета и прокуратуры за оказание содействия в смягчении уголовной ответственности. Она пообещала прекращение в отношении подозреваемого уголовного дела с назначением ему судебного штрафа, говорится в сообщении.
Адвокат, по данным ведомства, получила деньги, но распорядиться ими не смогла, так как была задержана с поличным сотрудниками полиции.
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