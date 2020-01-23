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Глава МИД Сербии назвал сотрудничество с Лавровым дружеским
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РИА Новости

Глава МИД Сербии назвал сотрудничество с Лавровым дружеским

17:29 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве. 17 апреля 2019
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич поздравил российского коллегу Сергея Лаврова с назначением на пост министра иностранных дел и отметил, что их сотрудничество является дружеским и конструктивным в интересах обоих государств.
Дачич в четверг принял посла России Александра Боцан-Харченко, с которым обсудил двустороннее сотрудничество, в том числе, запланированное в марте в Казани заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Глава сербского МИД передал поздравление для главы российской дипломатии в связи с повторным назначением на пост.
"Уверен, что, основываясь на многовековой дружбе наших братских народов и обоюдной готовности к развитию всех видов сотрудничества наших стран, отличающегося высоким уровнем стратегического партнерства и близости, и далее будем совместно работать в интересах благополучия Сербии и РФ", - цитирует Дачича МИД.
"Хочу отметить, что наши многочисленные встречи и дружеское, открытое и конструктивное сотрудничество в предыдущее время способствовали ускоренному развитию и углублению отношений двух стран", - подчеркнул сербский министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи. 13 мая 2019
Вчера, 16:33Россия-Китай: Главное
Глава МИД Китая поздравил Лаврова с переназначением
Он также поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косово и Метохии и помощь в международных структурах.
Посол Боцан-Харченко ранее на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем анонсировал визит в феврале "высокопоставленного российского официального лица". Ранее СМИ сообщали о возможном приезде в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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Ивица ДачичСергей ЛавровМИД РФМИД СербииСербияРоссияВ мире
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