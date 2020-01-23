Глава МИД Сербии назвал сотрудничество с Лавровым дружеским

Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве. 17 апреля 2019

БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич поздравил российского коллегу Сергея Лаврова с назначением на пост министра иностранных дел и отметил, что их сотрудничество является дружеским и конструктивным в интересах обоих государств.

Дачич в четверг принял посла России Александра Боцан-Харченко, с которым обсудил двустороннее сотрудничество, в том числе, запланированное в марте в Казани заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Глава сербского МИД передал поздравление для главы российской дипломатии в связи с повторным назначением на пост.

"Уверен, что, основываясь на многовековой дружбе наших братских народов и обоюдной готовности к развитию всех видов сотрудничества наших стран, отличающегося высоким уровнем стратегического партнерства и близости, и далее будем совместно работать в интересах благополучия Сербии и РФ", - цитирует Дачича МИД.

"Хочу отметить, что наши многочисленные встречи и дружеское, открытое и конструктивное сотрудничество в предыдущее время способствовали ускоренному развитию и углублению отношений двух стран", - подчеркнул сербский министр.

Он также поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косово и Метохии и помощь в международных структурах.