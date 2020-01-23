Суд Лондона обязал экс-владельцев "Траста" выплатить банку $900 млн

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Высокий суд Лондона 23 января удовлетворил иск Банка непрофильных активов, созданного на базе банка "Траст" , к его бывшим собственникам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову, обязав их выплатить ему компенсацию в размере 900 миллионов долларов, сообщает пресс-служба "Траста".

В декабре 2014 года Банк России принял решение о проведении санации банка "Траст" , а в феврале 2016 года банк обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба.

"Высокий суд Лондона удовлетворил иск банка "Траст" к бывшим собственникам. Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Решение было вынесено 23 января 2020 года", - сказано в пресс-релизе банка.

В "Трасте" отметили, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что "на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов занимались мошенническими операциями, в частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниями".

При этом когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса, указали в "Трасте".