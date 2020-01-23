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Суд Лондона обязал экс-владельцев "Траста" выплатить банку $900 млн
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РИА Новости

Суд Лондона обязал экс-владельцев "Траста" выплатить банку $900 млн

16:07 23.01.2020
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© РИА НовостиОфис банка "Траст" в Москве
Офис банка Траст в Москве
© РИА Новости
Офис банка "Траст" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Высокий суд Лондона 23 января удовлетворил иск Банка непрофильных активов, созданного на базе банка "Траст", к его бывшим собственникам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову, обязав их выплатить ему компенсацию в размере 900 миллионов долларов, сообщает пресс-служба "Траста".
В декабре 2014 года Банк России принял решение о проведении санации банка "Траст", а в феврале 2016 года банк обратился в Высокий суд Лондона с иском о возмещении нанесенного ущерба.
"Высокий суд Лондона удовлетворил иск банка "Траст" к бывшим собственникам. Суд признал, что Илья Юров, Сергей Беляев, Николай Фетисов несут ответственность за крах банка в декабре 2014 года и должны выплатить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Решение было вынесено 23 января 2020 года", - сказано в пресс-релизе банка.
В "Трасте" отметили, что в ходе судебного разбирательства было установлено, что "на протяжении многих лет Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов занимались мошенническими операциями, в частности, предоставляли из средств банка кредиты подконтрольным офшорным компаниями".
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При этом когда банк оказался в предбанкротном состоянии, его владельцы не уведомили об этом регулятора, а реализовали схему по привлечению депозитов с помощью дорогостоящей рекламной кампании с участием Брюса Уиллиса, указали в "Трасте".
"Мы удовлетворены решением суда, который длился почти четыре года. Английский суд окончательно установил реальные причины финансовых проблем кредитной организации. Он признал, что Юров, Беляев и Фетисов нечестно управляли банком, предоставляя компаниям, которыми они тайно владели, невозвратные кредиты. Мы намерены принять незамедлительные меры по взысканию принадлежащих им активов, включая дорогостоящую недвижимость и миллионы долларов на счетах в швейцарских банках", — прокомментировал глава "Траста" Александр Соколов.
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ТРАСТБрюс УиллисЛондонРоссияЭкономика
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