СМИ: США хотят разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке

"Для защиты этих американских солдат (в Ираке - ред.), вероятно, будут установлены ЗРК Patriot", - сообщает обозреватель Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным телеканала, американские военные не пытались осуществить перехват иранских ракет из-за отсутствия противоракетных комплексов. Высокопоставленные представители Пентагона пояснили телеканалу, что ракетный обстрел со стороны Ирана рассматривался как "маловероятный", поэтому ЗРК Patriot не были размещены на иракской базе.