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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-23T15:53+0300
https://ria.ru/20200123/1563787324.html
СМИ: США хотят разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/149792/88/1497928812_0:24:2049:1176_1036x0_80_0_0_dfba3b29ef2ad12e6040292db076d33f.jpg
РИА Новости

СМИ: США хотят разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке

15:48 23.01.2020 (обновлено: 15:53 23.01.2020)
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© Фото : DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото : DoD / Glenn Fawcett
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США, вероятно, разместят противоракетные комплексы Patriot в Ираке на подвергшейся атаке со стороны Ирана военной базе, где дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.
Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было. Однако впоследствии издание Defense One со ссылкой на военные источники в США сообщало, что при обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение мозга. Отмечалось, что военные эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
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"Для защиты этих американских солдат (в Ираке - ред.), вероятно, будут установлены ЗРК Patriot", - сообщает обозреватель Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
По данным телеканала, американские военные не пытались осуществить перехват иранских ракет из-за отсутствия противоракетных комплексов. Высокопоставленные представители Пентагона пояснили телеканалу, что ракетный обстрел со стороны Ирана рассматривался как "маловероятный", поэтому ЗРК Patriot не были размещены на иракской базе.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Министерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
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