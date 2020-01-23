В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса

Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Власти Власти Пакистана начали проверять прибывающих в аэропорты Исламабада, Карачи и Лахора пассажиров из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса, заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.

"Мы пристально следим за развитием ситуации и проверяем пассажиров, прибывших из Китая ", - сказал Мирза телеканалу PTV

До сих пор в Пакистане не было отмечено ни одного случая заболевания новым типом коронавируса.

Мирза сообщил, что пакистанские медики находятся в состоянии повышенной готовности из-за частых визитов в страну китайских рабочих, занятых на различных проектах. По его словам, сейчас многие китайцы улетели из Пакистана на празднование Нового года, а когда они вернутся, "они будут тщательно проверены соответствующими органами".

Еженедельно из Китая в Пакистан прибывает 41 рейс.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань , может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.