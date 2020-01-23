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В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
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РИА Новости

В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса

15:36 23.01.2020
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© REUTERS / Yiming WooПассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
© REUTERS / Yiming Woo
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - РИА Новости. Власти Пакистана начали проверять прибывающих в аэропорты Исламабада, Карачи и Лахора пассажиров из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса, заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза.
"Мы пристально следим за развитием ситуации и проверяем пассажиров, прибывших из Китая", - сказал Мирза телеканалу PTV.
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До сих пор в Пакистане не было отмечено ни одного случая заболевания новым типом коронавируса.
Мирза сообщил, что пакистанские медики находятся в состоянии повышенной готовности из-за частых визитов в страну китайских рабочих, занятых на различных проектах. По его словам, сейчас многие китайцы улетели из Пакистана на празднование Нового года, а когда они вернутся, "они будут тщательно проверены соответствующими органами".
Еженедельно из Китая в Пакистан прибывает 41 рейс.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за вируса умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаПакистанКитайВ мире
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