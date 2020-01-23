В Ялте ураган повалил праздничные конструкции на набережной

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
Ранее в Крыму на 23-24 января было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, осадками и понижением температуры воздуха.
"Ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной", - говорится в сообщении. Силами городской службы конструкции были восстановлены и укреплены.
Кроме того, по данным администрации, из-за ураганного ветра сломалось дерево на территории одного из садиков города.
"Работы по ликвидации последствий непогоды будут завершены до конца дня", - сообщили в администрации.