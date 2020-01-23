В Ялте ураган повалил праздничные конструкции на набережной

"Ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной", - говорится в сообщении. Силами городской службы конструкции были восстановлены и укреплены.

Кроме того, по данным администрации, из-за ураганного ветра сломалось дерево на территории одного из садиков города.