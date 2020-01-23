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В Ялте ураган повалил праздничные конструкции на набережной
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РИА Новости

В Ялте ураган повалил праздничные конструкции на набережной

15:35 23.01.2020
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© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыПоследствия урагана на Ялтинской набережной
Последствия урагана на Ялтинской набережной
© Фото : пресс-служба администрации Ялты
Последствия урагана на Ялтинской набережной
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной, сообщает пресс-служба администрации Ялты.
Ранее в Крыму на 23-24 января было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром, осадками и понижением температуры воздуха.
"Ураган повалил часть праздничных конструкций на ялтинской набережной", - говорится в сообщении. Силами городской службы конструкции были восстановлены и укреплены.
Кроме того, по данным администрации, из-за ураганного ветра сломалось дерево на территории одного из садиков города.
"Работы по ликвидации последствий непогоды будут завершены до конца дня", - сообщили в администрации.
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ЯлтаКрымПроисшествия
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