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Эксперт: в античную усадьбу Манитра в Крыму нельзя пускать туристов
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РИА Новости

Эксперт: в античную усадьбу Манитра в Крыму нельзя пускать туристов

17:55 23.01.2020
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© Фото : Государственный комитет по охране культурного наследия Республики КрымНа месте раскопок "Поселения "Манитра" в Крыму
На месте раскопок Поселения Манитра в Крыму
© Фото : Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Уникальное древнегреческое поселение Манитра, обнаруженное в восточной части крымского полуострова, пока останется закрытым для туристов, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Пока еще не до конца определены границы этого объекта и предмет охраны, потому что раскопано не все. Без этого Восточно-Крымский заповедник не может включить в свой состав эти территории и показывать их", — сказал специалист.
По его словам, для создания музея под открытым небом необходимо дополнительное финансирование.
Уникальное древнегреческое поселение было обнаружено в восточной части крымского полуострова. Поселение Манитра, датируемое примерно IV-II веками до нашей эры, обнаружено на территории Ленинского района, возле села Октябрьское, недалеко от Керчи. Поселение относится к периоду Боспорского царства времен его расцвета.
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