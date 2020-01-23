В Госдуме пригрозили арестом инициаторам "марша на Крым"

Стела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото

Стела с надписью "Крым" у пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Бывший депутат Верховной рады, глава "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заявил в эфире украинского "Пятого канала" , что его сторонники 2 мая намерены провести "марш на Крым ". Российские политики предостерегают от таких действий, подчеркивая, что любая попытка прорыва границы закончится арестом.

По словам Чубарова, в "Марше достоинства" примут участие члены "Меджлиса"*, народные депутаты и "западные партнеры". Они намерены пересечь границу в пункте пропуска "Чонгар". Как утверждает экс-депутат, поход будет мирным, а его цель — помочь международным организациям воплотить в жизнь решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако он не исключил силового сценария развития событий при попытке прорыва через границу.

"Выделим праздничные автозаки"

Слова Чубарова прокомментировали некоторые российские политики. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская предупредила, что участников марша на Крым будут ждать "праздничные автозаки".

"Ну, мы вас будем ждать. И после "великого" похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками — мы так рады вас видеть", — написала она в Facebook

По ее мнению, "марш" максимум дойдет до границ полуострова.

"Чубаров со своей гоп-компанией (максимум 20 человек) доедут до границы с Крымом, заберутся на какой-нибудь бугор и станут оттуда показывать фиги в сторону России. А потом эти "герои" на камеру расскажут журналистам, как они всех победили. Все, расходимся — цирк до нас не доедет. Советую "предводителю" Чубарову зайти к психологу перед своим походом. Ну, на всякий случай. Чтобы он опять не забыл русский язык, когда со мной встретится, — как это было в прошлый раз", — добавила Поклонская.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров также предостерег инициаторов марша на Крым от необдуманных поступков.

"У меня нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса* на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом", — сказал он РИА Новости.

По мнению Умерова, экстремисты задумали марш для того, чтобы "бросить на штыки" хоть какое-то количество своих соотечественников и вернуть вопрос Крыма в информационную повестку дня на Западе и внутри самой Украины.

"Лидеры меджлиса* готовы вновь бросить людей на акции, сопряженные с риском как минимум угодить в тюрьму, а как максимум — поставить под угрозу свои жизни", — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что радикалы готовы принести в жертву часть своего народа для достижения корыстных целей.

"Смелый заяц"

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что объявленный Чубаровым марш продиктован желанием понравиться заокеанским покровителям.

"С помощью экстремистской акции Чубаров со своим меджлисом* резко повышает ставки <...> Постепенно он становится им ненужным, как это видно в истории с прекращением государственного финансирования телеканала "ATR" на Украине", — сказал он.

Молохов отметил, что крымским татарам, проживающим непосредственно в Крыму, подавно не нужен "мнимый лидер, который пытается устроить кровавую бойню".

Глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк также предположил, что основная цель Чубарова — привлечь финансирование.

"Это тактика под названием "смелый заяц" — сейчас стоять и кричать, чтобы ему дали денег", — сказал он.

Что касается того, может ли анонсированная Чубаровым акция помешать поездкам украинских туристов в Крым, то, по мнению Черняка, никаких оснований для срыва курортного сезона нет.

"Ведь периодически украинским туристам мешали приезду в Крым — то создавали пробки, то закрывали посты, обещали ввести уголовное преследование <…> Мы всем рады, но каждый год что-то происходит. И потом, если этот "марш" будет медленно идти по территории Украины, то может быть затруднена работа одного из пунктов пропуска. Остальные будут работать", — сказал он РИА Новости.

Сенатор Олег Морозов полагает, что попытка "похода на Крым" в любом случае закончится неудачей. По его мнению, для Чубарова есть всего два варианта развития событий.

"Либо он привлечет к себе внимание, и это закончится слабым политическим свистком, либо пойдет, и это закончится сильным тумаком", — сказал парламентарий РИА Новости.