Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После принятия закона о поправке в Конституцию индексацию пенсий будут проводить и работающим пенсионерам, сообщила на заседании Госдумы директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Госдума в четверг обсуждает в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию РФ. В своем проекте президент РФ Владимир Путин, в частности, предложил закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
В ходе дискуссии депутат от "Единой России" Михаил Тарасенко спросил о том, будут ли после внесения поправки в Конституцию индексироваться пенсии работающим пенсионерам.
"Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции: "В Российско Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом", - сказала Хабриева, которая также является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.
"Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта... Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются", - отметила она.