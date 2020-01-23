Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции

"Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции: "В Российско Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом", - сказала Хабриева, которая также является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.