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Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции
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РИА Новости

Индексацию пенсий могут закрепить в Конституции

11:22 23.01.2020 (обновлено: 14:04 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После принятия закона о поправке в Конституцию индексацию пенсий будут проводить и работающим пенсионерам, сообщила на заседании Госдумы директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Госдума в четверг обсуждает в первом чтении президентский проект о поправке в Конституцию РФ. В своем проекте президент РФ Владимир Путин, в частности, предложил закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
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Путин заявил, что пункт об индексации пенсий не нарушит Конституцию
В ходе дискуссии депутат от "Единой России" Михаил Тарасенко спросил о том, будут ли после внесения поправки в Конституцию индексироваться пенсии работающим пенсионерам.
"Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции: "В Российско Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом", - сказала Хабриева, которая также является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.
"Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта... Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются", - отметила она.
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Михаил ТарасенкоГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияОбщество
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