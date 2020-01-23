В Сочи объявили штормовое предупреждение

СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного налипания снега и гололеда, сообщает администрация города.
В среду в Сочи резко испортилась погода. Пошел сильный дождь, местами со снегом. Возникла угроза формирования смерчей над морем. В четверг ситуация ухудшилась.
"Штормовое предупреждение! В ближайшие 1-3 часа, и до конца суток в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Гололедица на дорогах, ухудшение видимости. Порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря - лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными.