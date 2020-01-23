В Сочи объявили штормовое предупреждение

"Штормовое предупреждение! В ближайшие 1-3 часа, и до конца суток ​в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. ​Гололедица на дорогах, ухудшение видимости.​ Порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря - лавиноопасно", - говорится в сообщении.