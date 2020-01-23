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В Сочи объявили штормовое предупреждение
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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение

10:26 23.01.2020 (обновлено: 11:14 23.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНабережная в Сочи зимой
Набережная в Сочи зимой
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Набережная в Сочи зимой . Архивное фото
СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного налипания снега и гололеда, сообщает администрация города.
В среду в Сочи резко испортилась погода. Пошел сильный дождь, местами со снегом. Возникла угроза формирования смерчей над морем. В четверг ситуация ухудшилась.
"Штормовое предупреждение! В ближайшие 1-3 часа, и до конца суток ​в предгорной и горной зонах Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. ​Гололедица на дорогах, ухудшение видимости.​ Порывы ветра до 20 метров в секунду. В горах выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря - лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными.
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